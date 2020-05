15 corrientes del feminismo que quizá no conocías (Foto: Cuartoscuro)

El feminismo para ONU-Mujeres es "la defensa de la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre".

Se habla de cuatro olas del feminismo, se entienden como diferentes movimientos que han surgido en búsqueda de los derechos de la mujer de una forma cronológica. Se distinguen por los pensamientos ideológicos y los ejes principales de lucha.

Las tres primeras olas se centraron en las luchas por derechos: convertirse en ciudadanas, votar en las elecciones para elegir a nuestros representantes y, posteriormente, poder trabajar en el espacio público y así dejar de hacerse cargo unilateralmente de las labores domésticas.

Según la historiadora y escritora, María José Cumplido, en la ola feminista "en lo personal, la empecé a ver con mayor intensidad en 2015-2016", dijo para CNN Chile.

La cuarta ola se distingue por la lucha masiva del las mujeres a nivel global contra la violencia física y sexual, tanto en el ámbito privado y público.

La doctora en psicología social, Sara Berbel, en entrevista para Vanguardia, señaló que en la cuarta ola hay una lucha masiva pública, acompañada de las redes sociales, como son los movimientos #MeToo o #YoSíTeCreo.

"Esta violencia no es evidentemente algo nuevo, pero nunca tantas mujeres, y también hombres, se han visto reconocidas en una denuncia de una lacra que se pensaba que iba a desaparecer, como otras, pero que en cambio no lo ha hecho. El acoso y abuso interiorizado y silenciado en la sociedad", dijo Berbel.

Esta ola también es identificada por las masivas marchas del 8-M, así como las marchas de las mujeres en contra de las políticas misóginas de Donald Trump.

En el libro de Nuria Varela, Feminismo 4.0, aborda que la tecnología es un punto clave en la cuarta ola. Internet es un medio que permita un activismo eficaz, donde fluye mucha información pero también polarización como los ataques misóginos.

Dentro de esta cuarta ola podemos ver los diferentes tipos de feminismo:

1.FEMINISMO INTERSECCIONAL

Este feminismo se enfoca en la teoría queer , habla de la reconstrucción de lo que conocemos como género, identidad y orientación sexual. Se asume que el género es una construcción social que perpetua la opresión. Surge como respuesta al feminismo radical que asocia el género al sexo. Busca el fin de la opresión y la binariedad, además de la equidad para las mujeres de todas las razas, de todos los géneros y LGBTQ+.

2. TRANSFEMINISMO

Está conectado con el feminismo interseccional. Para las transfeministas, se es mujer aunque no se nazca con vagina, debido a que el género y el sexo no tienen una relación que dicta por sí misma la identidad.

3. FEMINISMO RADICAL

Surge como respuesta al feminismo socialista, en los años 70´s, visibiliza la opresión que vive la mujer dentro la lucha de clases y el capital, pero no toca la opresión que viven las mujeres, por ejemplo, con la decisión de ser madres.

4. FEMINISMO RADICAL TRANS-EXCLUYENTE

Es una tendencia del feminismo radical que no considera a las mujeres transgénero o transexuales como mujeres porque no nacieron con los genitales correspondientes a dicho sexo.

5. FEMINISMO FACTUAL

Busca la equidad entre hombres y mujeres, pero reconoce que existe una diferencia biológica entre ambos, lo cual podría convertirse en un impedimento para lograr la igualdad.

6. FEMINISMO LIBERAL

Esta corriente luchó para conseguir el voto de las mujeres. Actualmente, su enfoque se basa en una crítica al patriarcado y cómo perpetúa la idea de que las mujeres son menos que los hombres en ámbitos intelectuales y físicos. Buscan más espacios de poder liderados por mujeres.

7. FEMINISMO DE LA DIFERENCIA

Esta corriente acata lo que dictan la mayoría de las corrientes feministas y las definiciones de género y estereotipos de género planteados por Judith Butler, asociar un estereotipo tanto "femenino" a las mujeres como "masculino" a los hombres no es lo idóneo.

No obstante, este feminismo reivindica el estereotipo de género femenino como algo propio de la mujer. No ven lo femenino como algo malo o degradante, por lo contrario, es algo que caracteriza a las mujeres y hay que resaltarlo.

8. FEMINISMO DE LA IGUALDAD

Simone de Beauvoir dijo "la mujer no nace, se hace". Esta corriente asegura que los roles de género no existen, por ende, los estereotipos que se le asocian a un género no debiesen ser parte de la crianza de niños y niñas. Persigue la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como punto de partida para una sociedad equitativa.

9. FEMINISMO ABOLICIONISTA

Esta lucha busca el fin de la prostitución, la pornografía y la maternidad subrogada, puesto que, según esta corriente, atenta contra la dignidad de las mujeres.

10. FEMINISMO REGLAMENTARISTA

Rechaza moralmente la prostitución, pero busca su regulación para evitar la clandestinidad y así proteger a las mujeres que deciden trabajar como prostitutas.

11. FEMINISMO LEGALISTA

Ve a la prostitución como una actividad laboral, porque son las mujeres quienes deciden trabajar como prostitutas. Por ello, debe garantizar derechos y protección social y jurídica.

12. FEMINISMO INSTITUCIONAL

Busca que las mujeres se sitúen en el sistema, en las instituciones, para ganar espacios de dominación caracterizados por sólo incluir a los hombres. Es criticado porque busca participar en un lugar desde el cual siempre se ha oprimido a las mujeres.

13. FEMINISMO ANTIESPECISTA

Esta corriente dice que, tal como el sexismo discrimina y es una causal para ejercer opresión en contra de las mujeres, también lo es el especismo con los animales. Advierte que el patriarcado y el especismo son formas de discriminación, jerarquía y dominación. Identifica el consumo de las especies hembras, por ejemplo, las vacas y su producción de leche y las perras y la venta de sus cachorros, como algo problemático.

14. ECOFEMINISMO

En la misma línea del feminismo antiespecista, el ecofeminismo recalca que no podemos exigir el fin del patriarcado si no se aplica para el fin de la opresión que viven todas las especies y el ecosistema.

15. CIBERFEMINISMO

Lucha para que las tecnologías sirvan en la lucha de la equidad de género. Identifican a las redes sociales como un punto estratégico con el fin de deconstruir el imaginario social a los que relacionamos los estereotipos de géneros que influyen en la opresión social de la mujer para así construir sujetas políticas que buscan la equidad.

(Diana Juárez)

Con información de CNN Chile