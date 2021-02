14 formas diferentes de masturbarte para este 14 de febrero

El día del amor y la amistad está cada vez más cerca. Debido a la pandemia, será el primer año en que deben priorizarse las citas a la distancia. No obstante, también es el momento perfecto para celebrar el amor propio.

Muchas parejas acostumbran celebrar el 14 de febrero con un romántico encuentro sexual: el distanciamiento social obstaculiza esos planes. Sin embargo, siempre queda la oportunidad de vivir el erotismo con una misma.

Aprovecha este 14 de febrero para autoexplorarte, darte cariño y placer. Aquí te contamos sobre 14 formas diferentes para masturbarte; prueba las que quieras cuantas veces quieras.

1. Estimulando únicamente el clítoris

El clítoris es esa parte de la zona íntima femenina dedicada únicamente al placer. Una de las mejores formas para masturbarte es acariciándolo; solo necesitas tus manos y la disposición para pasar un buen rato.

Lee: Masturbarte sin culpa

2. Con tu almohada

Aunque se habla poco de esta técnica, es una de las más comunes. Tu almohada puede ser tu mejor amiga para la masturbación; frotar tu cuerpo sobre ella es una de las mejores formas para obtener placer, porque al colocarte sobre la almohada, el clítoris recibe toda la atención.

3. En la ducha

Que la masturbación no se quede en la habitación. Tener intimidad con una misma en otro espacio de la casa también es algo emocionante. Mientras te bañas, el agua caliente recorre tu cuerpo y le da una calidez y humedad a ese momento especial.

Lee: ¿Cómo disfrutar más de la masturbación si eres mujer?

4. Frente al espejo

¿Por qué no apreciar lo bello y erótico que puede ser tu cuerpo? Al estar frente al espejo no sólo puedes ver las expresiones de placer que te provoca la masturbación, también puedes ver y descubrir esas partes de tu vagina que en otras circunstancias no podrías ver.

Parte de atrevernos a disfrutar por completo de la masturbación es conocer nuestro cuerpo. Mira tu cuerpo y disfruta ese proceso de autoexploración.

5. Tocando otras partes de tu cuerpo

¡No tengas pena de disfrutarte! Pierde ese pudor que nos impone el patriarcado, y déjate llevar por el placer de tocar tu propio cuerpo. No solo se trata de tocar tu vagina. Si te prende, puedes tocar otras partes de tu cuerpo al mismo tiempo, como tus pechos, tu cintura o tus piernas.

Lee: Técnicas de estimulación del clítoris para una noche de placer contigo misma

6. Pensando en esa fantasía que solo tú conoces

La imaginación juega un papel fundamental en la masturbación. Date un gustito y mastúrbate pensando en esa fantasía secreta que solo tú sabes que te prende.

7. En un ambiente romántico

No necesitas de nadie más para vivir una noche de pasión en el ambiente romántico que se espera en el 14 de febrero. Enciende algunas velas aromáticas, coloca flores en tu habitación, pon las sábanas que más te gustan y acerca un poco de vino.

Tú decides qué poner para que el ambiente sea el que te gusta.

8. Con música

Aunque la música es parte del ambiente, puede ser un gran estimulante para disfrutar de la masturbación. Puedes iniciar con ritmos lentos, pero sensuales, como el jazz, y avanzar a ritmos más movidos para el momento de clímax; el rock siempre es una buena opción.

9. Recordando esa experiencia sexual que tanto te gustó

Como dicen, recordar es volver a vivir. Mastúrbate mientras revives esa experiencia sexual que tanto te gustó, el momento, la persona y todo aquello que te dejó con ganas de volverlo a experimentar.

10. Leyendo una novela erótica

La literatura erótica también puede despertar la pasión en ti: aprovéchala para una noche de pasión contigo misma. Lo mejor de esta opción es que puedes consultar literatura erótica escrita por mujeres.

11. Juega con la temperatura

Las sensaciones son importantes para aprovechar el placer. Algunas mujeres disfrutan de usar hielos para masturbarse y recorrer su cuerpo, mientras que otras prefieren el calor provocado por la masturbación bajo las cobijas. Prueba con ambas, y descubre qué sensación te gusta más.

12. Durante la menstruación

¿La menstruación te sorprendió en el día del amor y la amistad? ¡No te preocupes! Pierde el miedo y asco a tocarte durante la menstruación. Los orgasmos ayudan a disminuir los cólicos menstruales, y durante el sangrado menstrual, tu vagina se encuentra más sensible, lo que puede ayudarte a experimentar formas placenteras de disfrutar contigo misma.

13. Con un juguete sexual

¿Nunca has probado uno? Esta es la oportunidad perfecta para juguetear contigo misma y dejarte llevar por el placer. Existe una variedad enorme de juguetes sexuales; hacerte de uno que se adecúe a lo que a ti te gusta en la intimidad puede ser un buen autoregalo de San Valentín.

14. Sexteando

Si la cuarentena te alejó de tu pareja, no olvides que también hay opciones para experimentar el erotismo a la distancia. Intercambiar algunos mensajes sensuales con otra persona mientras te masturbas puede ser muy excitante.