10 tips para mamás sin pareja que quieran ligar en una app

Las madres por lo regular destinan la mayoría del tiempo a sus hijos e hijas, ¿cuándo para ellas? Sobre todo cuando ellas están a cargo de los menores. Si tienes el interés de ligar a través de un App de citas, puedes usar Tinder o Bumble, aunque en la segunda está enfocada a parejas hetero, donde eres tú quien debe tomar el primer paso.

¿Te animas a darte un paseo por las apps de citas? Aquí te dejamos algunos consejos que sugiere Bumble:

1, Toma en cuenta que ligar es una actividad que requiere disposición y tiempo. Inicia con mente abierta, confianza y decisión.

2, Es importante tener expectativas realistas, sobre todo si no has ligado en mucho tiempo. No te desanimes si no encuentras el amor en la primera cita, recuerda que el amor romántico no existe, todo se va construyendo con el tiempo, conforme vayas interactuando te sentirás más cómoda en las aplicaciones

3, Tómate todo el tiempo necesario para crear un buen perfil . Échale un ojo a estos tips.

4, Como todas las apps, estar en una de citas requiere de tiempo, puedes dedicarle unos minutos en la tarde, cómo tu te sientas cómoda.

5, Se sugiere que compartas que tienes hijes, esto para que la otra persona conozca de ti y puedan crear planes que se adecuen a tus tiempos.

6, No te sientas comprometida a contestar mensajes de inmediato, ni te agobies por tener que cancelar alguna conversación o cita virtual. Solicita comprensión y flexibilidad. Recuerda que en Bumble, la mujer da el primer paso y tiene 24 hrs para hacer el primer contacto, así como él tiene 24 hrs para responder.

7, Tu seguridad es muy importante , algunas app´s solicitan a los candidatos, verificar sus perfiles y les da la opción de conectarlos de redes sociales. Sin embargo, tú puedes hacerle un poco al detective, búscalo en Instagram, revisa sus fotos y si algo no te late, házle caso a tu intuición.

8, No des tu teléfono. En algunas apps puedes interactuar en el chat que te ofrecen las plataformas, en Bumble puedes interactuar por medio de mensajes de voz, llamadas o videollamadas, date un tiempo para conocerle en esa vía.

9, No tienes que compartir ni información ni fotos de tus hijes , hasta que sientas plena confianza, hayas interactuado con la persona y te dé confianza.