10 razones para no contactar con tu ex esta Navidad

10 razones para no contactar con tu ex (Foto: Pexels)

Cuando acabamos con una relación, en algunas ocaciones nos cuesta trabajo no volver a llamar o dejar de visitar a nuestra ex pareja. Sobre todo durante estas fechas, donde nos acechan los recuerdos y la nostalgia.

No volver a hablarle a nuestro ex significa seguir nuestro camino sin saber cómo se siente o si nos extraña o nos sigue deseando.

Buscamos cualquier pretexto para contactarlo o contactarla, alegando cualquier cosa: "Es que se quedo con mi libro favorito", "tiene mi cable usb", "me quedé con su sudadera", pretextos puede haber miles. Incluso, nos llega la compasión y queremos saber cómo pasará Navidad en pandemia.

Sin embargo, Coral Herrera nos da 10 puntos para no volver a contactar a nuestro ex.

1. No necesitas comprobar si tu ex aún te ama o te desea. El amor es algo que no muere, sino que se transforma, y todo proceso de desamor lleva su tiempo. No rompas ese proceso que ambos necesitáis para poder separaros.

2. No necesitas llevar la razón. Tu ego quiere siempre ganar la última batalla, y está deseando tener una última conversación para que él te pida perdón o se muestre arrepentido o triste. No merece la pena: lo más probable es que volváis a tener la misma batalla que la última vez.

Lee: "Te celo porque te amo" y otros engaños del amor romántico

3. No necesitas visitarle para sentirte importante. Claro que eres importante, eres su ex. Pero tienes que aceptar con humildad que tu ex está haciendo su vida. Y tienes que aceptar con alegría que tú también estás haciendo la tuya.

4. No te conviene seguir creyendo que algo mágico podría suceder. No te enganches a la idea de que al volver a veros sucederá algo mágico y os daréis cuenta de lo mucho que os amáis. Eso sólo pasa en las películas.

Lee: Construyamos amores "chidos"

5. No es generoso que no dejes que te olvide. Si tu ex no puede olvidarte, sé firme: lo mejor es mantener contacto cero para que tu ex pueda distanciarse y soltar.

6,. No vas a descubrir tras verle que, en realidad, ya no te importa. No te autoengañes con la excusa de que necesitas ver a tu ex para comprobar que ya no es importante para ti. Lo es, y por eso lo mejor es tener contacto cero.

7. No pienses que si no vas ahora jamás podrás verle otra vez. Si el contacto cero ha sido pactado, sé respetuosa/o y no lo rompas. Quizá podréis volver a contactar cuando haya pasado el tiempo suficiente para cerrar las heridas y rehacer vuestras vidas, con o sin pareja nueva.

8. No pongas la excusa de que quieres saber cómo está. No rompas el contacto cero con la excusa de que has soñado con tu ex y quieres saber si está bien. Claro que está bien, si no, te habrías enterado enseguida.

Lee: 4 cosas que no debes hacer tras una ruptura amorosa

9. No necesitas otra conversación para cerrar la relación. No tienes que tener la penúltima conversación para cerrar la historia una vez más: si quieres cerrar de verdad, puedes hacerlo dentro de ti, celebrando un pequeño ritual de despedida para siempre. El cierre siempre es contigo misma, dentro de ti.

10. No necesitas conectar con tu ex: en realidad con quien necesitas conectar es contigo mismo/a.