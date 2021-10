10 consejos para mejorar nuestra sexualidad

La pandemia no sólo nos afecta a nivel físico y económico, durante este tiempo se han presentado preocupaciones por nuestra salud mental y emocional, por intentar mantener nuestras relaciones afectivas a distancia, por lo que representa enfrentarnos a momentos de soledad y ansiedad. Sin embargo, estos momentos a solas representan una oportunidad para trabajar en nosotras mismas, principalmente en nuestra sexualidad y el reconocimiento de nuestro cuerpo.

Por esa razón hoy traemos diez consejos para mejorar tu sexualidad desde aspectos que debemos conocer de nosotras mismas para disfrutar de manera consciente nuestra sexualidad.



1.Conoce tu cuerpo

Puede sonar sencillo, pero como mujeres, estamos en una pelea constante con nuestra apariencia y nuestra corporalidad. Observarnos al espejo, explorar nuestros genitales, sin juzgarlos, conociéndolo desde todo lo que hace por nosotras, no desde la mirada de los demás.

2.Encuentra tu placer

Estimula tu cuerpo, no sólo tus genitales. Recorre tu cuerpo combinando sensaciones, el frío, el calor, las vibraciones. ¿Qué tipo de movimientos te hacen sentir bien? Tócalo y conoce tu piel, descubre qué zonas son más sensibles, cuáles no lo son. Tú eres la más indicada para decidir qué es lo que te gusta y qué no.

3.Trabajar en la aceptación

Este es uno de los puntos que lleva más tiempo trabajar, pero forma parte de redescubrir nuestra sexualidad. Reconocer la belleza en nuestro cuerpo y sus funciones, en su resistencia y toda su historia es una de las formas de hacerlo. No le debemos belleza a nadie, sólo nos debemos paz a nosotras mismas.

4.Conoce el erotismo

Trabajar en la sexualidad no se reduce únicamente a la corporalidad, también está relacionada con otras sensaciones como lo auditivo, el olfato, los sabores. Dedica un tiempo a buscar música para el ambiente que buscas, experimenta con fragancias o con alimentos.

5.No te presiones

¿Por qué estamos explorando nuestra sexualidad? Existe una presión constante por alcanzar el orgasmo, creemos que siempre es el único fin al masturbarnos o al tener sexo, sin embargo podemos sentir placer sin llegar al orgasmo, sin tener un fin específico. Disfruta lo que estás sintiendo, incluso podrías encontrar otras formas de estimularte.



6.Despeja tu mente

Procura tener un espacio libre de distracciones, concéntrate en el momento y en ti misma. En ocasiones nos es difícil poner la mente en blanco, pero podemos dejar que nuestros pensamientos entren y salgan para regresar al momento en el que estamos.

7.Crea tu ambiente

Parte de reconectar y redescubrir nuestra sexualidad es encontrar en qué posiciones nos sentimos más cómodas, puede ser sentadas en el piso, acostadas en la cama, en un espacio iluminado o a oscuras. Tú decides .

8.Comunícate

Cuando estemos en pareja, es importante expresar cuando algo nos gusta y cuando no es así. Al mantener una relación esta es una de las prácticas más importantes, pues no sólo está relacionada con el placer sino con el consentimiento.

via GIPHY

9.Muéstrate tal y cómo eres

Es momento de dejar de presionarnos por los demás, no nos corresponde cumplir con las expectativas de tras personas. Ser sinceras con nosotras mismas respecto a lo que queremos y a cómo nos sentimos es fundamental para reconectar con nuestra sexualidad.



10. No te juzgues

Nuestro cuerpo es único. Al deshacernos de la vergüenza, podemos encontrarnos a nosotras mismas y conocernos desde nuestra mirada.



Con información de La Vanguardia