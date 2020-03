10 claves para que hagamos conciencia sobre el VPH

El Virus del Papiloma Humano (VPH) como toda infección de transmisión sexual es ampliamente estigmatizada, sin embargo, aunque es más común de lo que creemos, es necesario hacer conciencia y tumbar los tabúes alrededor del VPH cada vez que se pueda.

Rumbo al 4 de marzo, Día Internacional de Concientización sobre el VPH, La Cadera de Eva platicó con Lexy Alaniz, bioquímica diagnosta y activista del VPH pues además de conocer del tema vive con un diagnóstico y nos demuestra por qué no esto no debe ser el fin del mundo.

Lexy, ¿qué es lo más importante para ti este 4 de marzo?

"Conozco a gente brillante dejando sus vidas en investigación médica, prevención, diagnósticos, tratamiento y seguimiento y por otro lado he visto llorar a cientos de mujeres que han recibido un diagnóstico y piensan que están solas, que no hay salida, que no opciones. Necesito empezar a crear conexiones entre ambos lados. Hay una lucha por y para ellas", explica.

En La Cadera de Eva le pedimos a Lexy un pequeño decálogo para hacer conciencia sobre el virus, y de paso, desestigmatizar al VPH y a quienes viven con un diagnóstico:

Para prevenir:

1. Se puede reducir las posibilidades de adquirirlo o transmitirlo usando condón externo (masculino) o condón interno (femenino) NUNCA DE MANERA SIMULTANEA.

2. Utilizar campos orales (diques) para realizar sexo oral protegido. Ya que es posible adquirirlo o transmitirlo también por esta vía.

3. La vacuna contra el VPH también es una gran herramienta para la prevención. Es NECESARIA tanto para mujeres como para hombres de 9 a 45 años.

Para concientizar:

4. La colposcopia y papanicolaou nos ayudan a determinar si hay modificaciones en el tejido del cervix. Sin embargo aunque ambos estudios no muestren alteraciones, aún así es posible que el VPH ya este presente pero aun no se haya expresado.

5. El único estudio que nos puede decir si hay infección por VPH aunque no haya signos ni síntomas es la prueba de PCR. Este estudio se realiza tomando una muestra de células del tejido que tuvo exposición (ya sea cervix, vulva, ano, pene, orofaringe) y determina si hay presencia del ADN viral.

6. El VPH es el principal agente causal del Cancer Cervicouterino, "por eso es importantísimo diagnosticarlo oportunamente, para poder prevenir el cáncer".

7. El VPH también afecta a los hombres, en ellos puede derivar en cáncer de pene, ano y orofaringe, entre otros. Basta ya de difundir ideas falsas sobre que el hombre "sólo es portador sano", esta idea sólo estigmatiza y refuerza el contexto machista que rodea a esta infección.

8. Puedes adquirir la infección desde tu primer contacto sexual. Por eso es imprescindible realizarse pruebas (mujeres: papanicolaou, colposcopia y PCR; hombres: citología uretral, penescopia y PCR) al menos una vez al año a partir del inicio de vida sexual.

9. Este virus se transmite únicamente por vía sexual, por ejemplo frote entre genitales (aunque no haya penetración), sexo oral (darlo y/o recibirlo) y sexo penetrativo (vaginal y/o anal). No se adquiere en albercas, baños públicos, ni con toallas de baño, jabones o por compartir los instrumento de cocina.

10. Basta una sola pareja sexual para adquirirlo. Si has tenido vida sexual, ya ha estado expuesto a la adquisisión o transmisión aun sin saberlo, pues es posible transmitirlo aun cuando no hay manifestaciones (verrugas o lesiones cervicales).

Te esperamos este miércoles 4 de marzo a las 7 pm en nuestro FB Live con @LexyTrix en el #DíaInternacionalDeConcientizaciónSobreVPH. ???? pic.twitter.com/Sx7f9jIhuX — La Cadera de Eva (@LaCaderadeEva) March 3, 2020

(Frida Mendoza)