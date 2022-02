"No tengo iniciativa de ir a buscarla", dijo padre en mensaje para deslindarse

"No tengo iniciativa de ir a buscarla", fueron las palabras que un padre envió por mensaje a su hija de quien no quiere hacerse cargo pues asegura que no está listo para ello y en redes sociales ya critican su actitud.

Una joven de 24 años, madre de la niña, publicó la captura de pantalla del mensaje que su pareja le envió para deslindarse de sus responsabilidades como padre y además precisó no estar ni un poco interesado con ver a su hija.

"Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo claro. Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí. No tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más", inició el mensaje.

Pero las mujeres siempre tenemos que desear ser madres, no? El hombre tiene lugar a "no sentir, no tener ganas de ser padre" Imagínate q todo esto lo diga una piba embarazada con ganas de abortar. La condena social q se le viene encima. — Clementina ? (@clementina2022) February 1, 2022

El texto del padre añadió que prefiere decirle lo que le pasa ahora sobre su sentir con su hija para no jugar con la menor e iniciar ese juego de ir a buscarla y desaparecer y después volver a buscarla, pues señaló además que "no le sale" hacer dichas acciones para su hija.

"Es lo que me pasa, es lo que siento. El día de mañana sí me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto. Dirás que HDP, que mal padre. Sí soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa", añadió.

te aconsejo que lo legalices todo, no vaya a ser que el día de mañana venga a decir que no lo dejabas ver a a nena — ?alpha whore de maizena? (@Diamansito) February 1, 2022

El padre finalizó el mensaje indicando que si en algún momento se cruzan por alguna casualidad, que mejor actúe como si no existiera, y agregó que prefiere evitar un lío grande y todos terminar mal con denuncias. "La plata se la voy a seguir dando igualmente siempre", escribió.

En la descripción de la denuncia, la madre de la niña sólo escribió "pero madre siempre tiene que poder". Algunas usuarias la incitaron a iniciar con un proceso legal contra el sujeto.

Con información de Plumas Atómicas

SC