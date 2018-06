Así es la vida del presunto hijo de "La Barbie"

REDACCIÓN 27/06/2018 02:58 p.m.

Se hace llamar Edgar Valdez Beltrán y asegura ser hijo de Edgar Valdez Beltrán, "La Barbie", una de las cabecillas más sanguinarias del Cártel de los Beltrán Leyva.

A través de Twitter, Valdez Beltrán no oculta ser hijo de capo de las drogas que se hizo famoso por la sonrisa grande y tranquila que dio a los medios cuando autoridades federales lo detuvieron en 2010 en Lerma, en el Estado de México.

El pasado 13 de junio, un día después que se diera a conocer su sentencia de 49 años de prisión, el supuesto hijo de "La Barbie" le escribió un mensaje.

Papa No sabes cuanto te amo quisiera Hacer tanto por ti y si pudiera Evitar tu sufrimiento y me lo dieras a mi. solo quiero que sepas que no estas solo y estaremos luchando por tu libertad Dia a dia, toda tu gente estamos contigo.