Astronomía

La verdad de la "Luna Rosa" que trae la primavera

"Luna Rosa" otra impactante fase de la luna digna de apreciar, aquí la verdad de este fenómeno natural

REDACCIÓN 01/05/2018 04:32 p.m.

Que si se tiñó de color o no, la "Luna Rosa" se vio de maravilla (FOTO TOMADA DE WEB)

Las redes sociales se llenaron de polémica tras la "Luna Rosa" que se pudo apreciar la noche del 30 de abril. La realidad es que no es que la Luna se fuera a teñir de rosa, los indios americanos le pusieron ese nombre en honor a las flores que se dan en esta época, tomando en cuenta su calendario de cultivos.

De acuerdo con Debate, la "Luna Rosa" es un fenómeno que se ha vuelto muy conocido por tratarse de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, o la primera de abril, la cual se vio la noche del 30 de abril, aunque no tuvo nada de diferente ni se vio rosa, fue una vista imponente del satélite natural de la tierra.

Esa fue la explicación de Alberto Nigoche, doctor en astrofísica, quien explicó que la Luna Rosa es solo una denominación "subjetiva y ambigua", sin fundamento científico y no se pinta de ningún color ni tiene características distintas a las de meses anteriores.

El nombre nació de culturas de Norte América que observaron cómo brotaban flores silvestres de tonalidades rosas en la primavera y decidieron nombrar a esa luna como rosa.

Está asociado solamente al color de una flor pero no tiene nada que ver con el color de la luna o con un caso astronómico de la luna.

De hecho, existe confusión en las fechas porque si se trata de la luna después del equinoccio de primavera, está ya pasó el 31 de marzo, aunque también puede ser la del mes de abril.



De cualquier forma, según el especialista, no es verdad la información de que el fenómeno se da cada cierto número de años, sino que sucede cada mes como las fases normales de la luna.

"Desgraciadamente hay mucha falsa información que no está fundamentada y es bastante arriesgado tomar esa información así", comentó y agregó que algunas de las razones de esta malinterpretación pueden ser desde la ignorancia, hasta la propagación por parte de personas con intereses económicos.

Nigoche aseguró que aun así, apreciar una luna llena incluso con la ayuda de un telescopio puede ser una experiencia interesante que le permitirá ver detalles imperceptibles al ojo como los cráteres.

an

LEA TAMBIEN Facebook hace pruebas del botón "No Me Gusta" y así se podría ver El botón "No Me Gusta", sería un avance que muchos usuarios han pedido, hasta ahora la única forma de expresar desagrado era con el botón "Me Enoja"

LEA TAMBIEN NASA revela a qué huele el planeta Urano La atmósfera del gigante azul no contiene suficiente oxígeno y además están presentes otros gases desagradables para la nariz humana

LEA TAMBIEN Misión ExoMars revela primeras imágenes de Marte desde nueva órbita La la Agencia Espacial Europea mostró la instantánea tomada mediante el sistema de imágenes de superficie estéreo y color del orbitador