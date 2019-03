La Toya, hermana de Michael Jackson lo acusó de abuso sexual infantil

REDACCIÓN 09/03/2019 05:27 p.m.

El lanzamiento del documental de HBO, "Leaving Neverlad" vuelve a poner en duda la inocencia de Michael Jackson sobre las acusaciones de abuso sexual infantil que rodearon a el "Rey del pop" en el pasado. Ahora resurge un vidoe de su hermana La Toya Jackson en donde admite que Michael sí podría ser culpable.

De acuerdo con Grupo Fórmula, ante el lanzamiento del documental de HBO, la familia de Michael Jackson ha mostrado su indignación:

Estamos furiosos porque los medios, sin un ápice de pruebas ni una evidencia física, eligieran creer la palabra de dos reconocidos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael, declararon.

Sin embargo en estos días volvió a surgir la entrevista que MTV realizó a La Toya en 1993 en la que manifestó:



Michael es mi hermano, lo amo mucho pero no puedo, y no lo haré, ser una colaboradora silenciosa de los crímenes contra niños inocentes. Si permanezco callada significa que alimento la culpa y la humillación de estos niños y pienso que está muy mal".

Señaló que no era normal que un hombre de 35 años llevara a un niño a vivir con él por 30 días o se encerrara con un niño por cinco días en una habitación.

Deténganse a pensar por un segundo y díganme, ¿qué hombre de 35 años se va a llevar a un niñito y quedarse con él 30 días? ¿Y tomar a otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación y no salir de ahí?

"¿Cuántos de ustedes tienen 35 años? ¿Cuántos de ustedes se llevarían a niñitos y harían eso? ¿(Niños) que tienen nueve, 10, 11 años? Amo a mi hermano, pero esto está muy mal. No quiero ver a estos niños lastimados", dijo.



En el video, La Toya Jackson lamenta que los niños sean dañados por su hermano; "me siento aún peor por estos niños porque ya no tienen una vida", expresó.

"Yo soy víctima y sé lo que se siente. Estos niños van a estar marcados por el resto de sus vidas y no quiero ver a más niños inocentes siendo afectados de este modo. Amo mucho a Michael pero me siento aún peor por estos niños porque ya no tienen una vida, no la tienen".

an

LEA TAMBIEN #MilkCoke tomar coca con leche es el nuevo reto viral Sus abuelitas nunca les dijeron que se iban a empachar, beber coca con leche es el nuevo challenge que circula en internet

LEA TAMBIEN Michael Jackson es vetado de "Los Simpson", retirarán su episodio de la serie Productores de "Los Simpson" ordenaron la desaparición del episodio donde Michael Jackson prestó su voz