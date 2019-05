Ex de "La Tigresa del Oriente" rompe el silencio y confiesa por qué la dejó plantada en el altar

REDACCIÓN 30/04/2019 05:54 p.m.

Hace unos días nos enteramos del escándalo que protagonizó "La Tigresa del Oriente" durante su boda.

De acuerdo a Tribuna, el ex prometido de "La Tigresa del Oriente" decidió romper el silencio y dar su versión de la historia.

El hombre que se iba a casar con "La Tigresa del Oriente", Elmer Molocho Peralta aseguró que "Todo es una farsa, es show reality", sobre la boda que iba a ser televisada por el programa de "Magaly Medina".

Paren con su reality, ya no sigan mintiendo a la gente. Quiero contarles un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo determinado y cumplir con los requisitos de ley y a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, tampoco mi certificado domiciliario o declaración jurada de residir en ese distrito" comentó el joven.

Después de que reveló que todo era una farsa organizada por "La Tigresa del Oriente" ofreció disculpas a la gente y explicó que no se casó porque todo era parte de un espectáculo.

Cabe señalar que "La Tigresa del Oriente" se enteró que el hombre no se presentaría en el altar, a lo que se mostró desconcertada ante las cámaras. Al no mostrar rasgos de enojo o tristeza, dijo a las cámaras que su noviazgo había siempre había sido complicado.

