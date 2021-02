La pobreza: el doble fracaso de Yunes en Veracruz

Xalapa, Ver.- El programa Veracruz Comienza Contigo del Gobierno del Estado que se proyectó como la gran cruzada para combatir la pobreza y la marginación en la que viven al menos 5 millones 45 mil veracruzanos -según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza Social (Coneval)- quedó nada más en buenas intenciones: sólo atendió al 10 por ciento de la población en esa condición, lo que implica una grave herencia a la administración que inicia el primero de diciembre.

Tanto el Gobierno del Estado como la Federación, a través de la delegación de Sedesol, incurrieron en el subejercicio de los fondos públicos, lo que permitió el avance de la pobreza que fue capitalizada tanto por Indira Rosales como por Anilú Ingram, virtuales: Senadora del PAN y Diputada federal del PRI.

El gobierno federal mantiene un catálogo de al menos 30 programas de apoyo a los más pobres, con un total de cinco millones 598 mil beneficiarios.

En cambio, la administración de Miguel Ángel Yunes Linares sólo planteó 10 objetivos que incluyen 7 programas, a los que se destinaron poco más de 3 mil 122 millones de pesos, al menos en el primer año de la administración, y solo se ejercieron 2 mil 94 millones de pesos.

Según los datos de la Cuenta Pública 2017, se subejercieron más de mil millones de pesos, que se debían destinar a obras y acciones en materia de desarrollo social, lo que sin duda impactó en el trabajo para disminuir la pobreza, y sólo se alcanzó a un universo de 591 mil 682 beneficiarios, como lo revela el Padrón Único de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cifra menor al 40 por ciento de los veracruzanos que viven en pobreza extrema.

El programa, que se presentó de manera oficial el 6 de febrero del 2017, ha sido criticado de manera constante, por el uso electorero que se le ha dado, incluso, se planteó ante la Cámara de Diputados Federal una revisión especial desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en voz de la hoy senadora electa, Rocío Nahle.

También se acusó que la mitad de la estructura del Comité Estatal de Acción Nacional se contrató en la dependencia estatal, 2 mil 800 trabajadores ingresaron a la nómina para operar desde la función pública. La estrategia que aplicó el PRI por años fracasó, Yunes Linares no logró capitalizar el apoyo a los más pobres para heredar el poder a su hijo Miguel Ángel.

La millonaria deuda que dejará Yunes en Veracruz

Lo que sí permitieron los programas sociales, fue impulsar a la ex titular Indira Rosales San Román, quien logró su inclusión a la lista de plurinominales del PAN, que le permitirá llegar al Senado de la República a partir del mes de septiembre.

Las estadísticas de pobreza de Coneval superan al Programa Social

El boletín oficial del Gobierno del Estado, el día de la presentación de las metas del bienio, estableció el alcance del programa en el que se planteó entregar alimento periódicamente a las 450 mil familias que lo necesitan, y reactivar el programa de desayunos escolares en beneficio de 400 mil niños de preescolar y primaria.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) entregaría becas en beneficio de 10 mil adultos que no saben leer y escribir en 2017. Se daría apoyo económico a 40 mil estudiantes de nivel básico y se consolidaría la rehabilitación de 633 planteles de educación básica.

En materia de salud, se afiliaría a 3 millones de personas al Seguro Popular y garantizaría el abasto del 90 por ciento de los medicamentos en los hospitales y centros de salud. Se plantearon metas en materia de viviendas, y en la introducción de servicios básicos.

El 21 de junio del 2017 en la Gaceta Oficial del Estado -en el número extraordinario 246- se publicó el programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas 2017-2018, en el que se establecen los retos y compromisos de la administración Yunista.

En la exposición se critican los beneficios que se otorgan a través de Prospera, pese al universo que abarca, pues se considera que el apoyo económico -que se mantiene desde el año 2014 para apoyo alimentario- es insuficiente, puesto que no se toma en cuenta el constante incremento en el costo de la canasta básica, lo que abona a la pobreza.

Ahí se reconoce que Veracruz ocupa el séptimo lugar en porcentaje de población en pobreza y el cuarto mayor porcentaje de la población en pobreza extrema: según los datos del 2010, se contaba con cuatro millones 488 mil personas en pobreza, y de esas, un millón 499 estaban en condiciones extremas.

Para el 2016, la estadística de Coneval subió a cinco millones 46 mil el número de pobres en Veracruz, de ese universo, 3 millones 317 mil ciudadanos padecían pobreza moderada y un millón 332 mil pobreza extrema.

Se reconoció que de los 8 millones de habitantes, 6 millones 689 mil tenían al menos una carencia social, 2 millones 716 mil tenían tres carencias. Las más comunes: no tener servicios de salud, no contar con servicios básicos en su vivienda, no contar con lo mínimo necesario para comer, además de ser analfabeta o haber desertado de la escuela.

Los indicadores de carencia social revelaron que 2 millones 87 mil personas padecían rezago educativo; un millón 578 mil no tenían acceso a servicios de salud; 5 millones 524 mil no contaban con seguridad social; un millón 422 mil no tenían servicios básicos; y un millón 804 mil no tenían acceso a su alimentación.

Las metas y objetivos del programa de Yunes Linares se basaron en las estadísticas del 2010, que reflejan un millón menos de personas en pobreza y pobreza extrema.

Los datos de hace ocho años revelaban que 107 mil 316 personas vivían en casas con piso de tierra; en 461 mil 907 no tenían techo de concreto; 151 mil 536 habitaban casas con muros de madera o cartón; en 444 mil 78 casas los integrantes de la familia convivían hacinados; en 240 mil 674 viviendas se cocinaba con leña; y en otras 255 mil 513 se padecía carencia alimentaria, a partir de ese diagnóstico basó su programa social.

Van contra Yunes por no transparentar recursos a medios

El botín electoral del PAN

La dependencia estatal creó su propio padrón de beneficiarios, que la oposición consideró era el botín electoral de Yunes Linares, en el que sólo se incluyó a 591 mil 682 veracruzanos que viven en extrema pobreza, del más del millón 442 mil, según los datos estadísticos del Coneval en 2010.

Para disminuir la pobreza se creó el programa de canasta alimentaria, además se proyectó la entrega de becas, la construcción de dormitorios, la instalación de estufas ecológicas, la colocación de piso y techos de cemento, y sanitarios prefabricados.

El único de los siete programas de Veracruz Comienza Contigo que se aplicó al 100 por ciento fue el de la Canasta Básica, que se entregó a 588 mil 490 veracruzanos de los 591 mil inscritos en el Padrón Único de la Sedesol estatal.

Yunes Linares palió la pobreza a base de despensas

El padrón disponible en la página de Desarrollo Social revela que el gobierno panista buscaba abatir los índices de marginación y pobreza con la simple entrega de despensas, pues el 99 por ciento de las personas inscritas en el registro oficial reciben el apoyo alimentario.

La oposición criticó el sobrecosto de las despensas que adquirió el gobierno del Estado, lo que se especuló, le generaba ganancias de más de 400 millones de pesos que se podrían desviar para otro fin.

En febrero de este año, el entonces candidato a la gubernatura Cuitláhuac García Jiménez, expuso en su cuenta de Twitter el contrato de compraventa AD-09.17 con la empresa Productos Serel S.A., que se hizo mediante adjudicación directa para la compra de 296 mil 200 litros de leche a un precio unitario de 20 pesos por litro.

La crítica del ahora Gobernador electo, se sustentó en el hecho de que esa misma marca costaba en el mercado cerca de 16 pesos, lo que ponía en evidencia un plan amañado en la adquisición del producto a un precio tan alto.

Previo al exposición que hizo en redes sociales, el 23 de noviembre, el diputado local Fernando Kuri Kuri, expuso que el costo del apoyo alimentario salía más barato en la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, en donde los productos entregados se cotizaban en 70 pesos, 26 pesos más baratos de lo que los compró Sedesol.

Además del sobrecosto, criticó los productos que se entregaban a los beneficiarios, “avena, frijol, arroz, atún, leche semidescremada, aceite vegetal y sopa, me recuerdan a los apoyos que otorgaba Fidel Castro a los Cubanos”, expuso durante la comparecencia de la entonces titular de Sedesol, Indira Rosales San Román.

El programa se consideró un “apoyo extra” para 300 mil familias, como parte de la cruzada contra la pobreza, “nosotros estamos comprometidos con la seguridad alimentaria, es difícil para ustedes atestiguar que tenemos un esquema ordenado”, respondió la entonces funcionaria a las críticas que recibió de la oposición.

El pobre apoyo del gobierno a los más pobres

En el padrón único se detalla la entrega de 14 mil 196 becas, que contrastan con las 40 mil prometidas al poner en marcha el programa estelar del gobierno; la construcción de 894 dormitorios cuando los habitantes de más de 400 mil casas están hacinados.

La Sedesol instaló mil 515 estufas ecológicas cuando en 240 mil viviendas se cocinaba con leña; reportó la construcción de tres mil 959 pisos firmes de un universo de 107 mil viviendas, se dio la colocación de 339 sanitarios ecológicos y la construcción de 87 techos de material contra 461 mil viviendas que no contaba con uno, según el censo del 2010. En total otorgaron 609 mil apoyos.

Las estadísticas, el subejercicio y el nulo presupuesto para el 2018

La ONG Transparencia Mexicana creó la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, IPRO, que tiene el objetivo de contribuir a reforzar los criterios de protección de los programas sociales, a través de una plataforma de información pública, neutral e independiente que evalúa la política social de las Entidades.

La organización no gubernamental, que analizó los fondos públicos y las acciones de gobierno federal a través de la delegación, que encabezó Anilú Ingram Vallines, virtual diputada federal electa del PRI, confirmó el subejercicio de los fondos destinados para combatir la pobreza también en la federación, incluso, evidenció que este año se limitaron los fondos que tendrían como fin abatir los índices de marginación.

Con el recursos federal se entregaron 242 mil 10 desayunos escolares, para lo que se presupuestaron 107 millones 879 mil pesos, para el 2018 el recurso se limitó a 91 millones 261 mil pesos, por lo que el alimento llegará a menos niños de preescolar y primaria. En ese caso se entregan despensas a cocinas comunitarias o los centros educativos, para que se alimente a los escolares.

Cuitláhuac pagará por violaciones a derechos en gobierno de Yunes

En el 2017 se logró la inclusión de 400 mil 179 veracruzanos a programas de salud, a través de Prospera, para lo que se destinaron 316 millones 346 mil pesos, este año se pretende mantener ese número con un presupuesto de 300 millones 787 mil pesos.

Para la construcción de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios de alta y muy alta pobreza se destinaron 59 millones 317 mil pesos, de los cuales sólo se ejercieron 35 millones 143 mil pesos, beneficiando a 7 mil 607 personas. Este año no se etiquetaron fondos desde la federación.

En cuanto a pensiones de adultos mayores se destinaron 76 millones 368 mil pesos, que permitieron ayudar a 5 mil 300 personas mayores de 65 años, para el 2017 se etiquetaron 78 millones 228 mil pesos.

De manera adicional, a los 87 techos que se construyeron con recurso del Estado, la federación destinó 2 millones y medio para apoyar a 6 mil 792 beneficiarios, para este año no se presupuestaron fondos.

Se construyeron mil 347 dormitorios con los 91 millones 150 mil pesos que etiquetó la federación en 2017, este año no se asignaron recursos. Las acciones de red eléctrica que permitieron llevar luz a mil 347 beneficiarios se realizaron con 91 millones de pesos, este año no hay recursos para electrificación.

Tesorería federal etiquetó 22 millones 790 mil pesos para la instalación de sanitarios ecológicos, sólo se gastaron 7 millones 892 mil pesos para 2 mil 249 baños. Para el 2018 no hay presupuesto.

Para mejorar los techos de las viviendas se transfirieron a la delegación de Sedesol 7 millones 525 mil pesos y sólo se ejercieron 3 millones 953 mil pesos para construir 6 mil 792; para evitar cocinar con leña la Federación destinó 27 millones 607 mil para instalar estufas ecológicas, sólo se aplicaron 10 millones de pesos para colocar 23 mil 659.

La mejora de la vivienda incluye pisos de cemento para lo que se etiquetaron 118 millones de pesos, y sólo se ejercieron 50 millones 718 mil pesos para atender el rezago en 39 mil 532 viviendas.

bl