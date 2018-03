Farándula

La Mujer Maravilla y su revelador relato de abuso sexual

Lynda Carter, la "Mujer Maravilla" de los 70´s se suma a la lista de víctimas de abuso sexual

REDACCIÓN 14/03/2018 01:09 p.m.

La primera Mujer Maravilla, Lynda Carter revela haber sufrido abuso sexual durante su carrera (FOTO TOMADA DE WEB)

Lynda Carter fue una modelo que salto a la fama por encarnar a la Mujer Maravilla en los años 70; luego de las diversas acusaciones de abuso y acoso sexual en el mundo del espectáculo, la actriz con ahora 66 años, habla del abuso sexual que sufrió durante su carrera profesional.

De acuerdo con El Comercio, luego de varios años de guardar silencio, la actriz dijo que no demandará a su agresor, pues actualmente pesa sobre este varias denuncias por abuso sexual, además prefiere no revivir esa dura etapa de su vida.

No me planteo demandarlo, ya lo han hecho otras mujeres por mí, dijo Lynda Carter, en una entrevista para The Daily Beast.

"No puedo agregar nada. Desearía poder, pero no hay nada legalmente que puedo agregar. Soy solo otra cara en la multitud, no quiero que esto sea acerca de mí, es acerca de él siendo una basura", señaló.



Además, la primera Mujer Maravilla confesó que fue acosada en varias ocasiones, como las propuestas de un hombre y un camarógrafo que hizo un agujero en su camerino, cuando filmaba la serie de TV de "Mujer maravilla" en los años 70.

Comentó que aunque el acoso y abuso sexual eran desenfrenados, las mujeres no decían nada porque tenían las consecuencias negativas de hablar o el que no les creyeran.

