Que siempre sí extraña la escuela; la Mars se viste de colegiala para celebrar su cumpleaños

REDACCIÓN 19/10/2018 04:40 p.m.

A dos años de su polémico video, Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars, quién ganó fama por "tomar la decisión consiente de salirse de la preparatoria", a manera de protesta contra festejó sus 18 años con una fiesta con temática de escuela, y ahora lanza #NoSeSalganDeLaPrepa y #ÉchenleGanas.

De acuerdo con La Guía Del Varón, la fama de la Mars no es la más deseada del mundo, cada cosa que hace solo le trae una tormenta de críticas, si no es por dejar la escuela, es por decir que los pobres no deben tener hijos y por si esto no fuera suficiente, la chica se atrevió a meterse un condón por la nariz para luego sacarlo por la boca. Está claro que no debió dejar la escuela.

Recientemente esta chica cumplió 18 años, que es la mayoría de edad en México, y tal vez le atacó la nostalgia y el arrepentimiento por el tiempo perdido, ya que su fiesta fue temática y todo giró alrededor de la escuela... Sí, sus invitados y ella misma asistieron vestidos como colegiales.

Gracias a todos los que vinieron y me hicieron pasar un festejo increíble. La pase maravilloso, en todo momento me sentí como niña chiquita en Disneylandia a punto de conocer a Winnie Pooh por primera vez (menos a la hora de limpiar, ahí me estresé jeje), dice el mensaje de agradecimiento de la Mars.

Veremos qué es lo que sigue para esta chica, quien tal vez aprovechará la popularidad que le queda, y sus clases de actuación, para dar el salto a alguna telenovela, serie, película o lo que se pueda.

Ver esta publicación en Instagram ¿Quién se vino a vivir a la CDMX? Stanenaaaaaaa! Así que aguántenme tantito, pronto tendrán nuevos videos pero por ahora tengo que arreglar mi pedo ???????? Por mientras, vean esta foto que me tomó @mr.palette ???? Síganlo porque es un genio y wowow me veo bien sexy en la foto grr ?? Una publicación compartida de Mars Aguirre ?? (@marsaguirreoficial) el 2 Ago, 2018 a las 7:18 PDT



