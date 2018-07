La felicidad se encuentra en el estómago, científicamente comprobado

REDACCIÓN 18/07/2018 05:32 p.m.

"Barriga llena, corazón contento", este famoso dicho tiene algo de cierto, aunque no se trata de comer hasta reventar, la salud emocional comienza cuando cuidamos nuestra alimentación, ya que la serotonina es la responsable de regular la tristeza, la apatía, obsesiones y hasta ese sentimiento de duda; es bien cierto, que alrededor del 10% de esta sustancia se procesa en el cerebro, en tanto el 90% restante se fabrica en nuestro estómago.

La Dra. Lourdes Tomás autora del libro "La salud, tu mejor talento", menciona que el estómago no está bien, si tampoco nuestro estado de ánimo lo está.

EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES EN EL CUERPO

Es importante destacar, que el aparato digestivo contiene 100 millones de neuronas que pertenecen al sistema entérico, cuya función es regular el tracto intestinal desde el esófago al recto; mismo que está conectado con el páncreas y la vesícula biliar.

Hay que recordar que las neuronas y los nervios controlan los movimientos musculares del intestino, por ello la secreción de sustancias digestivas y el flujo sanguíneo en esta parte del cuerpo, se le denomina el segundo cerebro.

via GIPHY

via GIPHY

">CONTROLA EMOCIONES NEGATIVAS HABLANDO CONTIGO MISMO

La conexión entre el cerebro y el estómago

Por su parte la Dra. Sonia Villappol, especialista en neurociencia y profesora de la Universidad Georgetown, se encuentra analizando la conexión que existe entre los ictus y la flora intestinal; es decir, la relación existente entre el aparato digestivo y las enfermedades neurológicas.

En resumen, el estado anímico que tengamos se verá reflejado en nuestra salud gástrica, por ello lo más recomendable es encontrar ese balance que nos permita estar saludables.

Más información de Salud y Bienestar en Sumedico.com

an

LEA TAMBIEN ¡Buenas noticias!, comer pozole no engorda y es saludable IMSS confirma que siempre y cuando no se acompañe con botanas como chicharrón o tostadas, el pozole no engorda

LEA TAMBIEN Por sonarse la nariz muy fuerte se fractura el cráneo Mujer británica tuvo una fractura craneal y pérdida de visión por sonarse la nariz, médicos aseguran que es un caso muy extraño