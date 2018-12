Andrea Legarreta y Mijares tienen una acalorada discusión en pleno programa "Hoy"

REDACCIÓN 03/12/2018 07:16 p.m.

El cantante Manuel Mijares incluyó a su hija Lucerito en su más reciente producción discográfica, tema que motivó una acalorada discusión entre el cantante y la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, quien le cuestionara si dejaría que su hija se dedicara al mundo artístico.

De acuerdo con Tribuna, durante la entrevista que brindó al matutino, Mijares subrayó que contrario a lo que se ha especulado en diversos medios de comunicación, la participación de su hija solo fue como parte de un regalo de cumpleaños y no porque tenga deseos de debutar como cantante.

Posteriormente Andrea le cuestionó: "¿ella quiere?", a lo que el artista respondió: "yo espero que no".

Inmediatamente la conductora replicó: "Pero luego no es lo que queremos los papás, luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad ¿por qué no se la darías?"

Mijares dijo: "no, porque a mí me la dieron a los 28 años".

Acto seguido, Galilea intervino y comentó:

¡Ah!, a ti te gustaría más grande, o sea, primero el estudio, y luego ya lo que ella decida" y el cantante añadió: "Sí, primero que estudie, ahorita está feliz en su escuela, estudiando, se va a ir a estudiar fuera", pero la esposa de Erik Rubín no se dio por vencida y comentó:

¿Pero ella qué te dice, qué quiere ella?", a lo que el ex de Lucero explicó con una gran sonrisa: "a ella le gusta mucho cantar, pero a Emmanuel también, al Buki también".

Finalmente, Manuel Mijares recalcó que desea que sus hijos primero estudien y ya cuando estén más grandes verán. Es así como el cantante dejó en claro que por ahora sus hijos no buscarán desarrollar su talento en el medio del espectáculo.

