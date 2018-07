Usuarios de redes se quejan de la elección de jueces para "La Academia"

"La Academia"

Los usuarios de redes mostraron su inconformidad ante la elección de los nuevos jueces del reality show "La Academia"

Tras el anuncio de una nueva generación de "La Academia", mucho se especuló de quiénes podrían ser los jueces que pondrían en jaque a los alumnos. Sin embargo, al darse a conocer a los nuevos jueces, los usuarios mostraron su inconformidad a través de redes sociales.

De acuerdo con Publimetro, el panel de jueces estará integrado por Edith Márquez, Arturo López Gavito y Edwin Luna; a muchos de los seguidores de este reality show no les pareció la elección de jueces.

Además, habrá un cuarto juez que aún es un misterio para los espectadores que, sin duda, no puede ser Lolita Cortés, ya que ahora forma parte la nueva edición de "Mira quién baila" de Televisa.

Pero los seguidores de este programa no dudaron en mostrar su opinión sobre los jueces y principalmente criticaron a uno. Se trata de Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, quien se dedicará de mostrar a los alumnos sus errores y aciertos durante el escenario.

"Hubieran sido dos mujeres y dos hombres, y Susana zavaleta???","Y que no les alcanza el presupuesto y que dicen la mejor es Edwin luna jjajaj", "Susana Zabaleta sería mil veces mejor que, ese tipo", "Disculpen mi ignorancia, pero ¿ Este tipo quien es ?","No inventen habiendo tantos q si saben de música, eligen a @edwinlunates neta? tendrá buena voz pero eso no los es todo", fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de redes sobre la participación del cantante de banda.

