Guardaespaldas de Kylie Jenner habla sobre la paternidad de Stormi

Tim Chung, aclaró los rumores sobre su supuesta paternidad de la hija de Kylie Jenner

REDACCIÓN 15/05/2018 07:35 p.m.

Guarda espaldas de Kylie Jenner rompe el silencio sobre su supuesta paternidad de Stormi (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de que Kylie Jenner presumiera a su primogénita Stormi, la paternidad de la bebé se puso en duda al ver que no comparte parecido con su papá, el rapero Travis Scott; los fans de la socialite le encontraron bastante parecido con Tim Chung, el guarda espaldas de Kylie.

De acuerdo con Publimetro, la polémica se intensificó cuando Tim Chung, al ser cuestionado sobre la situación, respondió: "No puedo decir nada al respecto".

Pero ante los intensos ataques, el propio elemento de seguridad decidió terminar con el tema, con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Soy una persona muy privada y normalmente no contesto a chismes e historias que son tan ridículas que dan risa".

Stormi´s Parents ?? Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 14 May, 2018 a las 9:37 PDT





Por respeto a Kylie, Travis, la hija que tienen juntos, y a sus familias, quisiera aclarar las cosas y decir que mis interacciones con Kylie y su familia se han limitado únicamente a un ámbito estrictamente profesional.

"No hay ninguna historia aquí y le pido a los medios que ya no me incluyan en esta narrativa que es increíblemente irrespetuosa para la familia", escribió.

My first and last comment. Una publicación compartida de TIM CHUNG (@timmm.c) el 12 May, 2018 a las 1:27 PDT

