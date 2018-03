PIERDE PRIVILEGIOS

Kushner, el ´príncipe´ de la Casa Blanca sin acceso a 'top secret'

Pues ahora dejó de tener acceso a los temas "top secret" y sólo puede atender los "secret", tras la rebaja de su autorización de seguridad

REDACCIÓN 28/02/2018 03:32 p.m.

Jared Kushner, yerno del presidente Trump (Especial)

Jared Kushner, yerno del presidente Trump y de quien –según The Washington Post- los gobiernos de México, China, Israel y Emiratos Árabes Unidos buscaron aprovecharse debido a su falta de experiencia, ha visto cómo se esfuma su influencia en los asuntos más relevantes de la Casa Blanca.

Pues ahora dejó de tener acceso a los temas "top secret" y sólo puede atender los "secret", tras la rebaja de su autorización de seguridad de la semana pasada.

Según datos del portal Slate, el secreto sobre los documentos marcados como secretos: no contienen ningún secreto real.

Cuando los ayudantes del Congreso humildes solicitan una autorización secreta superior, se les da una autorización secreta provisional, sin preguntas. Por lo que se sabe, los ayudantes podrían ser espías chinos o simpatizantes de ISIS, pero no importaría porque cualquier documento que pudieran pasar a sus manejadores no dañaría en lo más mínimo la seguridad nacional.

Para ver algunos ejemplos de lo que el gobierno sella en secreto, veamos un documento del caché de archivos robados de Edward Snowden, Directiva de la Política Presidencial 20, "EU. La política de operaciones cibernéticas", firmada por el presidente Obama en octubre de 2012. PPD-20 está marcada como "top secret / no forn", lo que significa que, además de ser un secreto superior, no se puede distribuir a los extranjeros. Pero, como ocurre con muchos documentos clasificados, cada párrafo tiene su propia etiqueta. Algunos están etiquetados TS (alto secreto), algunos C (confidencial), algunos U (no clasificados). Así que veamos algunos párrafos marcados S (secreto):

El gobierno de los Estados Unidos tiene capacidades maduras y procesos efectivos para la recopilación cibernética.

Ni siquiera necesita una suscripción a Wired para saber eso, se detalla en el texto.

La información revelada a otros países en el curso de solicitar el consentimiento (para realizar operaciones cibernéticas) deberá ser coherente con los requisitos de seguridad operacional y la protección de las fuentes, los métodos y las actividades de inteligencia.

Cuáles son esas operaciones específicas, así como sus requisitos de seguridad, fuentes, métodos y actividades concomitantes, todo eso es parte de TS / SCI (información compartimentada secreta / sensible). Ese es el tipo de información que Kushner ya no puede ver.

Los Diputados y los jefes de agencias que realicen (operaciones cibernéticas) cubiertos por esta directiva informarán anualmente al Presidente sobre el uso y la eficacia de las operaciones del año anterior a través del Asesor de Seguridad Nacional.

Este párrafo transmite la información interesante de que Estados Unidos lleva a cabo suficientes ciberoperaciones en el transcurso de un año para informar sobre sus efectos al presidente, aunque esto no debería sorprender a nadie. Y de nuevo, la degradación de Kushner significa que ya no puede leer esos informes o sentarse a las reuniones donde se discuten.

Durante el absurdo discurso sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton, se reveló que una de las ocho misivas que deberían haber sido clasificadas de alto secreto era una cuenta de una discusión con el presidente de Malawi. Aparentemente, todas las discusiones con líderes extranjeros son casi siempre de alto secreto. En otras palabras, Kushner ya no tendrá acceso a discusiones con líderes extranjeros.

En resumen, los deberes que Trump le asignó a su yerno de 37 años al comienzo de su mandato: una cartera descabelladamente masiva que incluía conversaciones de paz en Oriente Medio, comercio con China, la epidemia de opioides y la reforma del gobierno federal, en su mayor parte, ahora están fuera de su alcance, incluso si él tuviera el tiempo y el talento para enfrentarlos.

La semana pasada, cuando las discusiones sobre la autorización de seguridad de Kushner comenzaron a ser polémicas, John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca -quien más tarde sería el encargado de despojar a Kushner de su máxima autorización secreta- emitió una declaración que decía: "Como le dije a Jared días atrás, tengo plena confianza en su capacidad para continuar desempeñando sus funciones en su cartera de política exterior, incluida la supervisión de nuestro esfuerzo de paz israelí-palestino y que sirve como parte integral de nuestra relación con México".

Esto era basura total o una muestra rara del humor mordaz de Kelly, de acuerdo a Slate; puede haber sido su forma de señalar que el esfuerzo de paz israelí-palestino está colapsado, que nuestra relación con México no está muy lejos de estar muerta, y que el joven príncipe, que desde hace mucho tiempo se irritó contra las afirmaciones de autoridad del general retirado, lo hará de aquí en adelante no tener una cartera significativa.

