VIDEO: Kumamoto denuncia amenazas de un ataque en su contra

REDACCIÓN 08/05/2018 02:06 p.m.

El candidato independiente al Senado por Jalisco, Pedro Kumamoto, denunció a través de redes sociales haber recibido amenazas sobre una agresión física en su contra y la de los integrantes de su equipo, como Juana Delgado, candidata independiente a la Cámara Alta.

Mediante un video publicado el fin de semana el candidato independiente aseveró que quienes lideran las fuerzas políticas de Jalisco se encuentran molestos luego de que les rechazara cuando intentaron comprarlo a fin de formar alianzas.

Nuestra fuerza política no ha cedido nunca, ni va a ceder ahora. No nos vendemos, no tenemos miedo. Nuestra fuerza crece día con día y el clamor del cambio se siente en las calles. Ahora más que nunca les decimos: ¡Claro que #VamosAReemplazarles y claro que #SeremosUnBosque! pic.twitter.com/mQIVrjJg9v