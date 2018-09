Kuno Becker enfurece con Kristoff Raczynski por criticar su película y le sugiere que se suicide

El actor y ahora director de cine Kuno Becker no ha tomado de manera positiva las críticas que ha recibido su película "El Día de la Unión", cinta que relata la experiencia vivida durante el temblor del 19 de septiembre de 1985.

De acuerdo con Publimetro, a través de redes sociales, el conductor, actor y crítico de cine Kristoff Raczynski, publicó un video de su canal de Youtube Kristoff Cine en donde hablaba de manera negativa de la cinta que se estrenó el fin de semana pasado en las salas de cine.

Dicha opinión no le hizo mucha gracia a Kuno, director y productor de la película, quien incluso sugirió al crítico "suicidarse".

@kristoffdice ahí nunca estarás... has considerado, ya que no sirves para nada, ya q solo tratas de dañar y tampoco lo logras... solo risas... lastima... nos quitas aire. Mexico necesita luz. Espacio. No infeccion, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio :) pic.twitter.com/qEOL2FRhMe