Así protestó Kristen Stewart contra reglas de vestimenta en Cannes

Kristen Stewart se opuso a las exigencias de vestimenta que pide el Festival de Cine de Cannes y protestó desnudando una parte de su cuerpo

REDACCIÓN 16/05/2018 04:57 p.m.

Kristen Stewart protesta en medio de Festival de Cine de Cannes 2018 (FOTO TOMADAD DE WEB)

La actriz estadounidense Kristen Stewart, protestó contra el código de vestimenta que impone el Festival de Cine de Cannes y caminó descalza por la alfombra roja expresando su inconformidad por el veto de los zapatos planos.

De acuerdo con Publimetro, Kristen es miembro del jurado de este año en Cannes, a pesar de eso se opone a las reglas de vestimenta del festival, lo que explica su protesta de entrar descalza a la proyección de la película BlacKkKlansman.

Ella es conocida por llevar calzado deportivo sobre la alfombra roja; sin embargo, el año pasado habló sobre el código de vestimenta del festival francés.

"Sin duda hay un código de vestimenta muy claro", le dijo la actriz a la revista The Hollywood Reporter. "La gente se molesta mucho si no llevas tacones o lo que sea".

Creo que ya no les puedes pedir eso a la gente, es un hecho. Si no le pides a los chicos que lleven tacones y un vestido, tampoco me lo puedes pedir a mí.

En 2015, se dijo que algunas mujeres fueron expulsadas de la alfombra roja por llevar zapatos planos.



#kristenstewart #cannes Una publicación compartida de @ kristen.inspiration el 15 May, 2018 a las 2:35 PDT

Esto hizo que las estrellas se pronunciaran en contra de las normas. La actriz británica Emily Blunt, por ejemplo, dijo que la prohibición era "muy decepcionante".

"Todos deberían llevar zapatos planos, la verdad. No deberíamos caminar con tacones, en cualquier caso. Es mi punto de vista", señaló.

Stewart no es la primera actriz que se quita los zapatos en la alfombra roja de Cannes. Julia Roberts hizo lo propio en 2016 cuando acudió al estreno de su película Money Monster.

