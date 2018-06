¡Adiós Koko! Muere la gorila que se comunicaba con lenguaje de señas

REDACCIÓN 21/06/2018 02:45 p.m.

Koko murió este martes en Woodside, California, en la sede de la Fundación Gorila (The Gorilla Foundation), creada y dirigida por Francine Penny Patterson. Tenía 46 años y era probablemente el ejemplar más famoso de su especie por su capacidad para comunicarse con el lenguaje a señas.

De acuerdo con El País, según informa la Gorilla Foundation en un comunicado. La primate, que llegó a dominar mil palabras en lenguaje de signos, se ha convertido en "un icono de la comunicación entre especies". "La capacidad de Koko por el lenguaje y su empatía abrió la mente y el corazón de millones de personas", ha subrayado la fundación.

La primate ha fallecido mientras dormía y su muerte ha generado miles de mensajes de condolencia en las redes sociales.

La psicóloga para animales Francine Penny Patterson se encargó de Koko cuando solo era un bebé. Por aquel entonces, Patterson trabajaba en un proyecto científico sobre el lenguaje de signos. La científica y Koko pasaban muchas horas juntos cada día y se hicieron inseparables. Ella, aparte de alimentarle con biberones, comenzó a enseñarle lenguaje de signos con la ayuda de una intérprete para sordos.

En tan solo dos años, Koko ya había aprendido 80 palabras. En 1974 la primate y Patterson se mudaron a la Universidad de Stanford. Allí la psicóloga fundó la Gorilla Foundation, una sociedad sin ánimo de lucro encargada de la protección y preservación de gorilas y otros monos mediante la comunicación entre especies y la investigación, tal como explican en su página web. Koko continuó su aprendizaje. Poco a poco, fue ganando fama en todo el mundo y apareciendo en numerosos reportajes. En al menos dos ocasiones, apareció en la portada de la revista National Geographic.

Koko the gorilla, who appeared on our cover, could chat, tease, and even argue with scientists using sign language. She has died at the age of 46. pic.twitter.com/JX9vlFzpiI