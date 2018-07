App Kimbho

Kimbho, la app que promete desbancar a WhatsApp

Esta es la razón por la que la app de Kimbho está causando furor en redes sociales

Kimbho es una nueva aplicación de mensajería instantánea que ha llamado la atención en todo el mundo. Se trata una aplicación hindú que busca ser la competencia de WhatsApp.

De acuerdo con El Sol de México, el nombre de la app tiene mucha similitud con WhatsApp, ya que mientras el nombre de ésta última viene de "What's up", el nombre de Kimbho viene de "How are you", según desarrolladores.

La fase de prueba de Kimbho fue lanzada a finales de mayo y miles de usuarios la descargaron, sin embargo, debido a problemas de seguridad fue dada de baja de Google Play y App Store.

Los desarrolladores de Kimbho, Acharya Balkrishna y Baba Ramdev, multimillonario y profesor de yoga respectivamente señalaron que necesitan otros dos meses para configurar la aplicación antes de lanzarla "oficialmente".

India es un país reconocido por talento para la informática y el desarrollo de software, por lo que no es raro que estos jóvenes quieran crear su propio servicio de mensajería para competir en el gran mercado tecnológico.

Durante la fase de prueba de la aplicación, recibimos mucho tráfico. Sin embargo, eso fue solo la fase piloto. Los preparativos ya están en marcha. Necesitaremos alrededor de dos meses para configurar la aplicación, ya que debemos analizar las complejidades del manejo del tráfico de usuarios de gran tamaño ", dijeron los fundadores, de acuerdo con el medio local First Post.

DUDAS SOBRE SU SEGURIDAD

Un día después del lanzamiento de prueba de Kimbho, el investigador francés en seguridad cibernética Elliot Alderson afirmó que podía acceder a los mensajes de todos los usuarios de la aplicación Kimbho, llamando así a la app como un "desastre de seguridad", según un reporte de Economic Times.

The @KimbhoApp is a copy paste of another #application. The description and the screenshots in the app stores are the same. Moreover, the #Kimbho app is making request to bolomessenger[.]com pic.twitter.com/gOKOhash5X — Elliot Alderson (@fs0c131y) 31 de mayo de 2018

Ok, I will stop here. The #Kimbho #android #app is a security disaster. I can access the messages of all the users...????? — Elliot Alderson (@fs0c131y) 30 de mayo de 2018

La descripción y las capturas de pantalla en las App Stores son las mismas. Además, la aplicación Kimbho está solicitando bolomessenger", apuntó.

El furor por una aplicación que podría hacerle competencia a WhatsApp también se hizo presente en redes sociales. Y mientras se resuelven problemas de seguridad, expertos en seguridad harán un pronóstico más adelante sobre la seguridad de esta App hindú.

Should we really hang on to #whatsapp ? Imagine whatsap uninstalled on 100 crore devices...

I personally am waiting for #kimbho

To throw out whatsapp — Vedhanti (@manuvarya) 7 de julio de 2018





