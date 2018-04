Esposa de Kanye West

Kim Kardashian desata nueva polémica, hace desnudo integral en Twitter

Kim Kardashian mostró sus partes íntimas para promocionar su nueva fragancia, lo hizo en Twitter para evitar la censura

REDACCIÓN 24/04/2018 09:38 p.m.

Los usuarios de Twitter señalaron que Kim Kardashian lo había hecho para que el público dejara de hablar de Beyoncé, quien fue todo un éxito en el Coachella (FOTO TOMADA DE WEB)

Kim Kardashian desató una nueva polémica, publicó fotos de un desnudo integral para promocionar su nueva fragancia, la socialité lo hizo en Twitter para evitar la censura.

De acuerdo con Diario de NY, en la primera imagen, Kim mostró uno de sus senos, el cual fue hábilmente cubierto. Sin embargo, en la segunda foto no fue tan cuidadosa y mostró el inicio de su vagina.

Ambas fotografías las utilizó la Kardashian para promocionar su nueva fragancia KKW, la cual también publicitó en Instagram pero de manera más recatada.

Como era de esperarse, las publicaciones de la esposa de Kanye West desataron polémica y algunos de sus seguidores aseguran que lo había hecho con toda intención, no solo para promocionar su perfume, sino también para que el público dejara de hablar de Beyoncé, quien fue trending topic en redes después de su exitosa aparición en el festival musical de Coachella.

Estas fueron algunas de las reacciones tras la publicación de Kim:

beyonce was trending all week and today kim is naked pic.twitter.com/HrzHWj8m7i — buy & stream DELICATE (@iDidSumthingBad) 24 de abril de 2018

This isn´t how you sell fragrance ??????? pic.twitter.com/abmnDpqZID — DeMarko (@freakymarko) 24 de abril de 2018

Still could be worse... pic.twitter.com/K4GWNO7zvI — David Neil Robinson (@DDIGITALMEDIA) 24 de abril de 2018

A naked Kardashian pic.twitter.com/flJvGtbU0k — Princess of Meowtown (@KimmyGolightly1) 24 de abril de 2018

pic.twitter.com/xtLKpi4xd0 — ??????????. (@JustMattBentley) 24 de abril de 2018

pic.twitter.com/YQOcME8BuI — {L}e{S}e{D}i (@_Hybreed_) 24 de abril de 2018

