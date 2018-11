Destrozan a Kim Kardashian por visitar santuario de elefantes y monta a uno

Las hermanas Kardashian se encuentran en el ojo del huracán luego de haber montado en bikini a un elefante en su viaje de placer a Bali, Indonesia.

De acuerdo a Soy Carmín, Kim, Khloé, Kourtney y Scott Disick, ex pareja de esta última y padre de sus hijos, hicieron una visita a un santuario de elefantes y al parecer a sus seguidores estuvieron en desacuerdo por su acción con los animales a quienes explotan como atractivo turístico y diversión de los humanos.

Cabe resaltar que varios medios han asegurado que estos elefantes pueden parecer tranquilos, pero son así de mansos y obedientes porque son brutalmente agredidos desde jóvenes.

Lamentablemente la técnica de "quebrar" a los elefantes para someterlos al uso por los humanos no se ha detenido, estos animales son arrancados de sus madres cuando son bebés y pasan el resto de su vida en constante miedo, golpeados con frecuencia para mantenerlos "obedientes".

Such ignorance and such a lack of care. Doesn´t she understand the cruelty inflicted on these poor elephants in order for her inane photo shoot. Pathetic:Kim Kardashian wears a bikini to ride an elephant https://t.co/ex6vje7Sb9 via @DailyMailCeleb

Algunos terminan en templos, calles, bodas o circos, y otros cargando a turistas como las hermanas Kardashian, cosa que tiene indignado a más de uno.

UNA VEZ QUE SE DIO LA NOTICIA, KIM SALIÓ EN SU DEFENSA.

Visitamos un santuario de elefantes que ha rescatado a estos elefantes de Sumatra, donde de otro modo se habrían extinguido. Es una organización que está trabajando para salvar a estos hermosos animales. Hicimos una investigación completa antes de ir.

If K Kardashian had fully researched the problem, she would never have got on the back of an elephant it's ill informed, it doesn't respect the elephants rights Kim Kardashian Hits Back at Critics After Being Accused of 'Animal Cruelty' - https://t.co/91tTcnqKrA #GoogleAlerts