Kim Kardashian lo vuelve a hacer, se desnuda para presentar su nueva colección de maquillaje

REDACCIÓN 11/09/2018 12:38 p.m.

La cellebrite Kim Kardashian presentó su nueva colección de maquillaje Cherry Blossom, y al parecer mostro todo.

De acuerdo a Info 7, Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian presentó colección, y publicó una fotografía donde aparece semidesnuda con flores cubriendo solo sus partes íntimas.

Cabe señalar que la empresaria estadounidense reveló que su nueva colección está inspirada en el amor que ella tiene a los árboles de color rosa.

ACTRIZ ACUSA DE SUPUESTO MALTRATO AL CINEASTA MEXICANO ALFONSO CUARÓN

"Mi nueva Cherry Blossom Collection está casi aquí y está inspirada en mi amor por los bonitos árboles de color rosa (¡la baby shower de Chi tenía un color cereza!)", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians, en la descripción de la imagen.

Los comentarios hacia la socialité fueron respecto al exceso de Photoshop que utilizó en la imagen solo para promocionar unos cosméticos.

