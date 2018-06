Cine

Kevin Spacey regresa al cine pese a escándalo sexual

Kevin Spacey aparecerá en la película "Billionaire Boys Club" luego de que el actor fuera vetado de varias producciones por el escándalo sexual que protagonizó

El actor nominado al Oscar, Kevin Spacey regresará a la pantalla grande luego de ser sacado de "House Of Cards" y borrado de la cinta "Todo el dinero del mundo", por la acusación de abuso sexual del actor Anthony Rapp.

De acuerdo con Grupo Fórmula, este año Kevin Spacey aparecerá en la película "Billionaire Boys Club", cinta que fue grabada en 2016 y se estrenará en agosto de este año.

"Estoy más que horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo este encuentro, debe haber sido hace más de 30 años. Pero si es que me comporté como él describe, le debo una sincera disculpa por lo que pudo ser un comportamiento inapropiado bajo los efectos del alcohol, y me disculpo por los sentimientos que él describe que ha cargado todos estos años", expresó Spacey en un comunicado.

"Como saben mis seres cercanos, he tenido encuentros románticos tanto con hombres como con mujeres, y ahora elijo vivir como un hombre gay", agregó el actor de "Belleza americana".

En este nuevo lanzamiento, Spacey comparte créditos nuevamente con Ansel Elgort, con quien trabajó en "Baby Driver". Emma Roberts y Taron Egerton ("Kingsman") completan el reparto.

