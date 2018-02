FEMINICIDIO EDOMEX

El paso a paso del hallazgo de Kenny, otra escort asesinada

La joven de entre 20 y 26 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue víctima del crimen luego de asistir a un festival de música electrónica

REDACCIÓN 28/02/2018 09:26 a.m.

Feminicidio de otra escort, ahora en el Edomex (Especial/Archivo)

De nuevo la violencia alcanzó a una mujer que ofrecía servicios de escort en el portal Zona Divas, esta vez en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en una zona conocida como el "andador de la muerte".

Lee también en La Silla Rota: Así vive una escort en la CDMX

Sin embargo, en esta ocasión, la joven identificada como Kenny, de entre 20 y 26 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue víctima del crimen luego de asistir a un festival de música electrónica que se llevó a cabo en la entidad mexiquense.

Sus amigos pierden contacto con ella

Luego de asistir a dicho evento musical el pasado viernes, los amigos de Kenny perdieron contacto con ella, sin embargo, creyeron que su celular se había quedado sin pila, por lo que no le dieron mayor importancia al asunto, según reportes citados por el diario El Universal.

Como en todo el fin de semana siguieron sin poder contactarla, sus amigos iniciaron su búsqueda junto a vecinos y autoridades mexiquenses.

Fue entonces que el día domingo pasado, habitantes de la calle "H" de colonia Jardines de Casa Nueva dieron aviso del hallazgo de un cuerpo sobre el callejón que intercomunica las arterias de Puerto Libertad y calle 3, el cual ha sido denominado como el "andador de la muerte", debido a varios crímenes registrados en la zona.

De acuerdo a medios locales, el cuerpo habría sido encontrado cerca de una escuela primaria.

El cadáver mostraba huellas de tortura y violación. También se reportó que tenía el rostro cubierto con cinta canela

Según los dato de El Universal, sus agresores habrían intentado disolver su cuerpo en ácido, por lo que su rostro estaba desfigurado.

La modelo vestía pantalón y chamarra negra, así como botas color lila.

Con Kenny suman seis escorts asesinadas en la Ciudad de México y sus inmediaciones en los últimos ocho meses.

LEA TAMBIEN Feminicidio 20 en Puebla, a Mireya la mató el padre de su hijo En Puebla se contabilizan tres feminicidios por semana, en menos de dos meses del 2018, el asesinato de Mireya es el noveno en febrero

Otras escorts asesinadas

Entre los seis casos que suman de escorts asesinadas en los últimos meses, recordamos el asesinato de Karen, una modelo que también se anunciaba en Zona Divas.

El cuerpo de la joven de 23 años de edad, de nacionalidad argentina, se encontró en el hotel Pasadena, localizado sobre avenida Revolución, los últimos días de 2017.

Previamente, el 17 de noviembre, también fue asesinada la modelo venezolana Génesis Uliannys, otra mujer que se anunciaba en Zona Divas.

El atacante de ambas huyó en una motocicleta de los hoteles en que perpetró sus crímenes.

Uno de los primeros casos, fue el de la escort Katya, quien murió en un hotel de la colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc.

Así opera Zona Divas

Lo primero que aparece al ingresar a la página web de Zona Divas, uno de los portales investigados por autoridades de la Ciudad de México, es un aviso legal que debes aceptar antes de navegar.

Entre las especificaciones, indican que tienes que ser mayor de edad e ingresar de manera voluntaria.

Además, en este aviso legal colocan todo el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en México, con el fin de deslindarse de cualquier falta a la ley.

En este portal, quienes la operan no se hacen responsables de los tratos que se realicen entre ´terceros´ y las mujeres, ya que únicamente la venden como una plataforma donde las jóvenes se promocionan.

Esto se incluye en una serie de cuestiones que la persona que ingresa a la página tiene que aceptar, previo a navegar por ella.

"ACEPTA 11.- Que ®ZonaDivas no tiene participación alguna en los ofrecimientos de servicios sexuales laborales o no, remunerados o no, que pudieran llegar a hacerse por las personas anunciadas en sus páginas personales."

Otra de estas cuestiones indica que los operadores de la plataforma se deslindas del contenido de los enlaces web de cada mujer.

"ACEPTA 8.- Que no existe vinculación de ninguna naturaleza, de la página ®ZonaDivas con la página personal vinculada dentro del canal personal de quienes, por medio de este, ofrecen sus servicios, aun de carácter sexual laboral o no laboral.

ACEPTA 9.- Que La página personal de quien ofrece sus servicios no tiene enlace o vínculo alguno con ®ZonaDivas, incluso a través de terceras personas, por lo cual la página principal ®ZonaDivas, no otorgo, previamente y ni se enteró del contenido, por ende, tampoco autorizó, el espacio y contenido de la página personal cuya temática es, o puede ser, totalmente distinta a la página principal de ®ZonaDivas."

En estos términos legales, el portal web se deslinda también de cualquier uso de la violencia, abuso de poder o explotación sexual, y promueve que se denuncie el delito.

"Esta página no promueve, solicita, ofrece, facilita, consigna, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso del poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Por ello ®ZonaDivas informa a los usuarios de su página que cuenta con atención gratuita para su orientación legal en caso de ser víctimas del delito de trata de personas, o que sean hostigadas para esa finalidad, conducta que rechaza abiertamente, reservándose el derecho esta administración de informar a las autoridades competentes de cualquier acción u omisión".

LEA TAMBIEN Feminicidio en Edomex; es hallada al costado de una capilla De acuerdo a las autoridades, la identificación de la mujer tomará mayor tiempo debido a que fue gravemente herida en el rostro

lrc