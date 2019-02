¡Mueran de envidia! Kim Kardashian recibe la mejor sorpresa de San Valentín del mundo

REDACCIÓN 14/02/2019 08:12 p.m.

Para sorpresas perfectas y originales, Kanye West es el mejor y este 14 de febrero no podía ser la excepción, el esposo de Kim Kardashian le hizo un regalo tan sorprendente que se hizo viral en minutos, no cabe duda que su amor no tiene límites.

De acuerdo con Soy Carmín, hoy es uno de los días más especiales para las parejas de enamorados, ya que es un día en el que oficialmente se celebra el Amor y la Amistad y por supuesto, que Kim Kardashian iba a celebrar al máximo este día junto a su pareja.

ASÍ FESTEJAN LOS FAMOSOS EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Fue a través de Instagram Stories donde Kim Kardashian compartió con todos sus seguidores el romántico regalo que su esposo Kanye West le obsequió este Día de San Valentín.

Una habitación repleta de rosas fue uno de los tantos obsequios que Kim recibió durante este día. ¿A caso no es romántico?

somewhere over the rainbow ?? pic.twitter.com/setzbsuGgI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de febrero de 2019

Tal parece que esta fue una tremenda sorpresa para Kim Kardashian, pues podemos ver su rostro de sorpresa y emoción al ver este precioso detalle por parte de su esposo.

Kim Kardashian y Kanye West son una pareja oficialmente casada y tienen tres hermosos hijos que aún son muy pequeños; sus vidas como empresarios no dejan de hacerlos millonarios, podrían catalogarse como la pareja perfecta con una vida de ensueño y lo demostraron este 14 de febrero.

Seguramente, este regalo de San Valentín es uno de tantos que recibirá a lo largo del día. ¡Que viva el amor!

Happy Valentines Day babe!!! I love you so much! ?? pic.twitter.com/pv6UQPtJdb — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de febrero de 2019

an

LEA TAMBIEN ¿Miedo al compromiso? Cásate de a "mentis" en estos lugares de CDMX Como en la kermés, pero con mas glamour, gracia o al estilo medieval. Así son las bodas de mentira que hay por San Valentín en la CDMX

LEA TAMBIEN Un minuto de silencio por los soldados caídos en San Valentín Estos hombres decidieron que San Valentín era la fecha ideal para declarar su amor, sin embargo, terminaron con el corazón roto