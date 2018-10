Arrestan al "Ken Humano" por no parecerse a la foto de su pasaporte

REDACCIÓN 14/10/2018 11:56 a.m.

Hace unos días el "Ken humano" fue arrestado en Berlín por no parecerse en nada a la foto que tenía en su pasaporte.

De acuerdo a Infobae, Los documentos de Rodrigo Alvez, el "Ken humano" no eran válidos ya que no había realizado actualización desde hace mucho tiempo.

Rodrigo Alves se encontraba grabando un episodio del programa Gran Hermano Alemán cuando fue interceptado por las autoridades quienes le pidieron su documentación y luego fue detenido por no parecerse en nada a la foto que tenía en su pasaporte.

Al parecer Rodrigo Alves había viajado con su identificación antigua y debido a todas las cirugías estéticas que ha tenido, los oficiales no pudieron corroborar su identidad con la imagen del documento.

El famoso se lo tomó con humor y explicó ante las cámaras lo que había sucedido.

"Ellos querían verificar que tuviéramos permiso del cónsul local en Berlín para grabar en las calles. Teníamos todos los papeles en orden pero me detuvieron porque accidentalmente había llevado mi viejo pasaporte vencido y no el nuevo", explicó el hombre sobre el incidente. "No fue posible para la policía verificar mi identidad porque luzco muy diferente ahora en comparación con la foto. Una persona debió traer un escaneo de mi nuevo pasaporte para que me dejen en libertad".

En su esfuerzo por mantenerse "eternamente joven", antes de viajar a Alemania, Alves se hizo un estiramiento en la cara a pesar de que anteriormente había asegurado que ya no se haría más cirugías cosméticas.

Recordemos que la estrella de televisión nacida en Brasil ha gastado más de 668.218 dólares en cirugías estéticas a lo largo de los años en su esfuerzo por "mantenerse eternamente joven como Peter Pan". A pesar de que había dicho que ya no se haría más, antes de viajar a Berlín el famoso se hizo otro estiramiento facial.

El Ken humano" cuenta con más de 759 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en el pasado ha confesado "Me merezco una medalla por todo este trabajo. Valió la pena todo el dolor para alcanzar la perfección".

Adicto a la cirugía plástica y tratamientos estéticos

Rodrigo Alves se ha sometido a otro estiramiento facial hace pocos días en su intento de mantenerse 'joven para siempre como Peter Pan'.

La polémica estrella de Celebrity Big Brother, que ha tenido 62 cirugías plásticas.

El "Ken humano" de niño fue maltratado

"A los siete años me enviaron a un internado. Los niños me empujaban por las escaleras. Tenía pechos como las mujeres y estaba gordo, feo y deprimido. Sólo quería estar aceptado por la sociedad", declaró el brasileño al diario británico The Mirror en el 2016.

