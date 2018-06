Actor de Star Wars cierra su cuenta de Instagram por bullying de fans

REDACCIÓN 05/06/2018 04:19 p.m.

Al parecer el gran éxito de la primera trilogía de Star Wars jamás se podrá comparar con el de la secuela de la historia, los fans de la saga de George Lucas son muy difíciles de complacer y se ha reflejado su disgusto con las últimas películas, tanto con la historia, como con los actores.

De acuerdo con Tomatazos, en diciembre del 2017 se estrenó Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, dirigida por Rian Johnson, la cual se esperaba que resultara un enorme éxito en taquilla, pero la recepción que tuvo con los seguidores de Star Wars redujo considerablemente las proyecciones iniciales que la colocaban entre los primeros cinco lugares de las más taquilleras de la historia.

A pesar de que la crítica le dio su aprobación, fueron los fans quienes la detestaron y una de las múltiples razones para hacerlo fue la historia de Finn (John Boyega) y Rose Tico (Kelly Marie Tran) que no aportó nada a la cinta y forzó un absurdo romance.

Usuarios de redes sociales toman cartas en el asunto para expresar su disgusto por las películas e hicieron bullying a Kelly Marie Tran, actriz que interpretó ese papel que tanto les disgustó; cuando el verdadero culpable sería el guionista, el director o Lucasfilm, quienes son los verdaderos encargados de crear una buena película de La Guerra de las Galaxias. Es por eso que la actriz vietnamita decidió cerrar su Instagram.

En su cuenta solía compartir mensajes positivos y de empoderamiento, así como posts donde decía estar orgullosa de su herencia vietnamita, pero ahora sus casi 200,000 seguidores fueron testigos de cómo todas las publicaciones fueron eliminadas por los ataques constantes contra su persona.

Kelly no es la primera actriz que elimina su Instagram por el acoso; Daisy Ridley, la protagonista de la nueva trilogía de Star Wars, eliminó su cuenta el año pasado por los comentarios negativos que recibió hacia su aspecto físico cuando subió unas fotografías, y desde entonces no ha regresado.

