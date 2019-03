Confirman el suicidio de Keith Flint, vocalista del grupo "The Prodigy"

Keith Flint, vocalista del grupo británico "The Prodigy", se suicidó, así lo ha confirmado la banda a través de su cuenta oficial en Instagram.

De acuerdo con El Sol De México, Este fue el mensaje que compartieron los integrantes de la banda a través de Instagram: "La noticia es cierta, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana, estoy en shock, enojado, confundido y con el corazón roto ..... r.i.p. hermano Liam #theprodigy".

De acuerdo al diario The Sun, el cantante de 49 años de edad fue hallado sin vida por la policía en su casa del condado británico de Essex, Reino Unido.

Recibimos una alerta de salud en relación a un hombre en un domicilio en Brook Hill, en North End, poco después de las 8:10 del lunes. Llegamos y, lamentablemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar", informó un agente al medio.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t