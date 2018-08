Chica con cáncer terminal, pide como último deseo saber el final de "Avengers 4"

Se ha viralizado en redes sociales el caso de Keira, una joven estadounidense que lleva cuatro años luchando contra un terrible cáncer cerebral, lamentablemente los médicos aseguran que le quedan de 3 a 6 meses de vida; su último deseo es que Marvel le revele lo que pasará en "Avengers 4".

De acuerdo con Tribuna, la fundación benéfica My Shining Star Children´s Cancer Charity ha lanzado la petición a Marvel via Twitter, la publicación ha superado los 140 mil retuits, lo que le da una posibilidad a Keira de saber el desenlace de la batalla contra Thanos.

*** URGENT APPEAL***????

Keira has been given just 3-6months to live after a 4.5 year fight against brain cancer!!

Her dying wish is to find out what happens in the next INFINITY WAR film. The family have tried everything!



PLEASE RT help make Keira´s dream come true!!! Xx pic.twitter.com/m3TIb0Pasy