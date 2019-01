Keanu Reeves confirma que sí está casado con Winona Ryd

Hace unos meses Winona Ryder conmocionó al mundo por una brutal revelación, la actriz aseguró que ella y Keanu Reeves llevaban más de 20 años casados y ahora el famoso "John Wick" confirma tal revelación.

De acuerdo con Soy Carmín, Keanu y Winona coincidieron en la película "Drácula", la producción de 1992 de Francis Ford Coppola, donde daban vida a unos jóvenes enamorados, y una de sus escenas juntos en la película era la de su enlace matrimonial que, según la versión de Winona, fue muy real aunque ninguno de los dos comprendiera una palabra de lo que decía el oficiante.

En aquel momento, Winona había dicho: "Nos casamos en Drácula de Bram Stoker. No, te lo juro, creo que estamos casados en la vida real. En una escena, Francis (Ford Coppola) contrató a un cura rumano real. Rodamos toda la boda de principio a fin. Por lo que creo que estamos casados".

Anteriormente Ford Coppola ya lo había confesado y ahora Keanu Reeves rompe el silencio y confirma el rumor en una entrevista para " The Talk". En el programa, Reeves dijo que al parecer todo indicaba que sí estaban casados y que de vez en cuando Winona le mandaba mensajes saludándolo como a un esposo.

Keanu Reeves Admits Marriage to Winona Ryder; 'Yeah, it's awesome' ??

The Talk https://t.co/4CgnKeNtqd pic.twitter.com/x7W5Fl2o82