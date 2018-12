Keanu Reeves podría ser el próximo Wolverine, su caracterización enloquece a fans

Hugh Jackman dejó un gran vacío en los fans de X-Men; desde la partida de Logan muchos se han preguntado ¿quién suplirá al actor? Hasta se ha considerado la posibilidad de que Wolveríne siempre será el legado de Jackman.

De acuerdo con Vix, la inmortal encarnación de Wolverine sería muy difícil de igualar, tanto en apariencia como en espíritu, sin embargo, en redes ya proponen a Keanu Reeves como el próximo Logan.

El actor de 54 años no luce tan salvaje como Hugh, pero transmite la energía pasiva/agresiva que este X-Men supo conservar durante tantos siglos.

A pesar del brillante diseño, el editor (@bosslogic) no consiguió presupuesto para las garras de adamantium, solucionando el asunto con tres convenientes lápices que sirven al menos en concepto.

Heard the news today that #keanureeves would rather play #wolverine over #batman so I did a quick piece. Becuase he is one of my favourite people in the world I may just do a few versions or other characters. @RealHughJackman needs to give his blessings first ?? pic.twitter.com/n2eyOqIj6Z