Katy Perry le roba beso a un concursante de "American Idol"

REDACCIÓN 13/03/2018 05:16 p.m.

El talento musical de Katy Perry la ha llevado a formar parte del jurado de la nueva temporada de American Idol, uno de los shows de talentos más potentes en televisión. Los castings para seleccionar a los concursantes ya están transmitiéndose en televisión y la cantantet no deja de ser el foco de atención en el programa; pero al parecer Katy se pasó de la raya al robarle un beso a un concursante de apenas 19 años.

De acuerdo con La Vanguardia, durante la presentación ┬álos concursantes responden una serie de preguntas previas a su presentación ante el jurado. En el turno de Benjamin Glaze quien, con su guitarra, quiso impresionar al jurado de American Idol para intentar convertirse en uno de los concursantes del programa, Katy Perry quiso saber si alguna vez había besado a alguien, a lo que él respondió que nunca había tenido una relación y que para dar un beso esperaba encontrar a la chica adecuada.

La cantante quedó impresionada por esa respuesta y pidió a Benjamin que se acercara a la mesa del jurado para darle un beso en la mejilla. Su compañero de mesa, Luke Brian, sacó el móvil para inmortalizar el momento mientras Lionel Richie, el tercer miembro del jurado presente, también participaba dando ánimos al joven. Sin embargo, cuando Benjamin fue a hacerlo, Katy Perry giró su cabeza y le besó en la boca.

Lógicamente, el joven Benjamin no esperaba que Katy Perry fuese a hacer eso y acabó cayendo al suelo de la impresión. Todos los presentes en el plató se rieron por lo que acababa de ocurrir y el aspirante a cantante procedió a efectuar su actuación. Desgraciadamente, no convenció al jurado y lo mandaron de vuelta a su casa.

"Realmente disfruté de conocerte hoy", le dijo Katy Perry para luego añadir "le diste un vuelco a mi corazón. Eres muy dulce, pero, a decir verdad, hay algunas personas que te están sacando la delantera ahora mismo, así que no creo que sea justo ponerte en ese tipo de competencia. La próxima vez tómate tu tiempo. Estabas un poco apurado y creo que es porque aceleré la frecuencia cardíaca de tu corazón".

Las redes sociales rápidamente se pusieron en contra de Katy Perry no solo por eliminar al chico del concurso después de lo que había ocurrido sino por haberle robado un beso, el primero de su vida, como si aquello fuese una broma. Muchas personas han cuestionado la profesionalidad de la cantante con su comportamiento con un chico de tan solo 19 años.

"¿Qué narices? Katy Perry literalmente ha hecho que este chico la bese en American Idol y me siento tan incómoda con eso, era su primer beso" es alguno de los mensajes que se pueden leer en Twitter. Otras personas se preguntan qué habría pasado si en vez de Katy Perry hubiese sido su compañero, Luke Brian, quien hubiese besado a una joven de 19 años. ¿Les habría parecido tan divertido? La polémica está servida.

wtf katy perry literally made this boy kiss her on american idol i'm so unconfortable and it was his first kiss