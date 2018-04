Espectáculos

Hijas de Karla Luna vivirán con Américo Garza, ordena juez

Un juez de monterrey dictaminó que los hijos menores de la fallecida Karla Luna deberán vivir con su padre biológico Américo Garza

Recordemos que la familia de Karla Luna, la conare morena denunció que estaban secuestradas y lanzaron una Alerta Amber hace unos meses. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Hace unos días se dio a conocer que un juez de Monterrey determinó otorgar la patria potestad de las hijas de la comediante fallecida, Karla Luna a su ex esposo Américo Garza, padre biológico de las niñas y pareja actual de Karla Panini.

Recordemos que la familia de Karla Luna, la conare morena denunció que estaban secuestradas y lanzaron una Alerta Amber, pero resulta que las niñas se encontraban con su papá.

Este dictamen fue muy sorpresivo y fuerte para la familia de la desaparecida comediante, pues Karla Luna no quería que separaran a sus hijas Nina Victoria y Sara Valentina de sus hermanos mayores, frutos de una relación pasada.

Sin embargo, el juez determinó que "el padre no ha cometido ningún acto en perjuicio de ellas".

LA HISTORIA

Las Lavanderas eran dos de las comediantes más exitosas de la televisión a nivel nacional. Las "comares" salieron de un programa local en Monterrey y terminaron conquistando la televisión de paga a nivel nacional a su llegada a Telehit.

Ellas se decían amigas, incluso algo más, se llamaban hermanas. Hasta que Karla Panini empezó a decir en broma que se estaba "parchando", hasta que estalló la bomba y la infidelidad del esposo de Karla Luna salió a la luz.

Todo ocurrió en uno de los programas, donde la "comare morena" se disponía a leer unos "tuits", lo que hacía enojar a la comare güera.

La comare morena, siguiendo la rutina improvisada en el programa, señaló que sucomare, Karla Panini, estaba de malas porque tenía dos años sin relaciones sexuales.

Esto haciendo referencia al tiempo que en realidad, Karla Panini tenía divorciada de su esposo, el también comediante Óscar Burgos (el Perro Guarumo).

"A ver si su bato se la parcha", expresó la comare morena, a lo que la otra comare manifestó. "No, fíjese, le voy a pedir a su bato que me parche". Sorprendida por la respuesta, la comare morena agregó: "ahí si sale Chucky, no se meta en camisa de once varas".

La comare güera con risa sarcástica, señaló que le dio a su comare donde más le dolía. La realidad era que efectivamente, la comare güera tenía sus amoríos con el esposo de su comare morena.

Finalmente el escándalo salió a la luz y en una presentación de Karla Luna donde habló con el público que las fue a ver y explicó lo que estaba sucediendo.

Fue a fines de diciembre de 2014, cuando Las Lavanderas ofrecieron su último show en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Para entonces, ya había rumores de "diferencias" entre la comare morena y la comare güera. Sin embargo, nadie sabía que había pasado entre estas grandes amigas quienes ponían fin a Las Lavanderas.

Karla Luna realizó durante varios momentos algunos chistes de la enfermedad que padecía, el cáncer, entre ellos las menciones de sus quimioterapias y su calvicie.

El público le agradeció el sentido del humor con múltiples aplausos que detuvieron el show. Pero contrario a lo que se esperaba, al final del show, no salieron juntas del escenario.

Antes de que Karla Panini saliera del escenario, Karla Luna habló de una traición entre ambas. Karla Panini no comentó nada al respecto. Solo se despidió del público y abandonó el escenario.

La comare morena, aunque confesó tener mucho sentimiento por esa traición que las llevó a cerrar el ciclo de Las Lavanderas, pidió respeto para Karla Panini a quien dijo en aquel momento, ya había perdonado, pero es "una traición con la que yo no puedo vivir, no puedo seguir adelante".

Karla Luna perdió la batalla contra el cáncer en septiembre de 2017 y la pelea por la custodia de sus hijas, las que tuvo con Américo Garza comenzó.

Ahora, de acuerdo a Posta, y diversos medios de Monterrey afirmaron que un juez de esta ciudad determinó finalmente que la patria potestad de las hijas de Karla Luna, le corresponde a Américo Garza, padre biológico de las niñas.

