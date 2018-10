Karla Panini lanza contundente mensaje para limpiar su nombre

REDACCIÓN 19/10/2018 07:05 p.m.

Karla Panini, actriz que ganó fama por su personaje en "Las lavanderas" junto a Karla Luna, hasta que un pleito amoroso las separó y Luna se divorció de Américo Garza, quien comenzó una relación con Panini.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a un año de la muerte de Karla Luna, Panini reapareció para poner en su lugar a los que difunden chisme sobre ella, la conductora hablo sobre las cuentas falsas en redes sociales que usan su nombre e imagen y dejo en claro que ella no usa ninguna red social.

"La gente se confunde porque yo no tengo ninguna red social. No crean nada: son puras cuentas falsas. Todo lo que vean ahí publicado, no soy yo" dijo y añadió que ya no tomará acciones legales en contra de quienes la suplantan.

"Son gente que ya sabemos quiénes son, las tenemos identificadas, pero nada. Pura bendición, ¿qué más? Porque la verdad estas cosas luego no proceden y ¿para qué le metemos en lana, tiempo, abogados? No. La verdad es que siempre estamos protegidos por Dios", aseveró.

Karla Panini también comentó sobre las acusaciones que Érika Luna, hermana de Karla, lanzó, pues expresó que no ha podido ver a sus sobrinas.

"Los niños no mienten: están felices todos. Estamos muy bien y ellas están bien atendidas, bien cuidadas, bien felices. Entonces, al final, todo lo ha acomodado Dios", enfatizó y puntualizó que su marido es quien se ocupa de los asuntos legales de las hijas que él tuvo con Luna.

Pese al drama que vivió, Karla Panini afirmó "muy feliz, muy en paz, muy bendecida" pues hace dos meses tuvo a su primera hija, Isabela.

