Las polémicas frases de "el káiser de la moda", Karl Lagerfeld

Hoy despertamos con la terrible noticia del que "el káiser de la moda", Karl Lagerfeld había muerto a la edad de 85 años pero hasta el momento no se revela la causa de su muerte.

Pero el legendario diseñador Karl Lagerfeld también era conocido por su lengua viperina y su ingenio.

Cabe señalar que "el káiser de la moda" nunca dejó de decir lo que pensaba, no solo sobre la industria de la moda, sino también de la vida, la modernidad, el amor y la política.

A continuación te compartimos algunas de sus frases más polémicas y memorables:

"Definitivamente tengo los pies en la Tierra. Pero no en esta Tierra."

"Todos deberían irse a la cama vestidos como si tuvieran una cita en la puerta."

"Soy una ninfómana de la moda que nunca tiene un orgasmo."

"Odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque solo me importa MI opinión."

Todos recordamos su frase Sobre Lady Di

"Es guapa y dulce, pero tonta."

Sobre las selfies

"Masturbación electrónica."

"Son mi burka... Soy un poco miope, y la gente, cuando es miope, se quita las gafas y luego parecen perritos lindos que quieren ser adoptados, haciendo referencia a sus lentes oscuros.

"La vanidad es la cosa más saludable de la vida."

"Cualquiera que no sea por lo menos trilingüe es un campesino."

"Lo que me encanta de las fotografías es que capturan un momento que se ha ido para siempre, imposible de reproducir."

"La elegancia es tan física como la calidad moral que no tiene nada en común con la vestimenta. Puedes ver a una campesina más elegante que a una mujer supuestamente elegante."

"La moda y la música son lo mismo, porque la música también expresa su período."

"La gente que hace un trabajo que dice ser creativo tiene que estar sola para recargar sus baterías. No se puede vivir las 24 horas del día en el centro de atención y seguir siendo creativo. Para gente como yo, la soledad es una victoria."

"El perdón es demasiado fácil. Puedo olvidar por indiferencia, pero no perdonar. Prefiero la venganza."

"Odio terriblemente a los hombres bajitos y feos... las mujeres pueden ser bajitas, pero para los hombres es imposible. Es algo que nunca perdonarán en la vida... son malos y quieren matarte."

"Lo que hago, Coco lo habría odiado. La marca tiene una imagen y me toca a mí actualizarla. Hago lo que ella nunca hizo. Tuve que pasar de lo que Chanel era a lo que debería ser, podría ser, lo que había sido para otra cosa."

"No me gusta la belleza estándar – no hay belleza sin rareza."

"El único amor en el que creo es en el amor de una madre por sus hijos."

"Estoy a favor de la prostitución. Admiro a la gente que lo hace. No puede ser muy divertido. Gracias a Dios por ello. La gente necesita alivio o se convierten en asesinos. La frustración es la madre del crimen, así que habría mucho más crimen sin prostitutas y sin películas porno."

"Odio a la gente fea. Son muy deprimentes."

"Cuando le pregunté a mi madre qué era la homosexualidad, me dijo que era el color de tu pelo, y tenía razón. No es nada."

"La gente que dice que ayer era mejor que hoy en última instancia está devaluando su propia existencia"

"Cuando la gente habla de los buenos tiempos pasados, le digo a la gente: 'No son los viejos tiempos, eres tú el que está viejo'. Odio los viejos tiempos pasados. Lo importante es que hoy sea un buen día."

"Los libros son una droga dura sin peligro de sobredosis. Soy la víctima feliz de los libros."

"La moda es un lenguaje que se crea en la ropa para interpretar la realidad."

"Cuando tenía 14 años, quería fumar porque quería parecer mayor. Pero mi madre me dijo: 'No deberías fumar. Tus manos no son tan bonitas y eso se nota cuando fumas'."

"Mi madre solía decir: 'No deberías usar sombreros. Pareces una vieja lesbiana'. ¿Le dices esas cosas a los niños? Era muy graciosa, ¿no?."

"Sentido del humor y un poco de falta de respeto: eso es lo que se necesita para que una leyenda sobreviva."

"Aunque hayan pasado décadas, no se puede matar a millones de judíos para luego hacer venir a millones de sus peores enemigos."

