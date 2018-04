Le llueven críticas a Kanye West por apoyar a Trump y Kim Kardashian lo defiende

REDACCIÓN 26/04/2018 05:38 p.m.

Kanye West estuvo muy activo en sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, el esposo de Kim Kardashian mostró su apoyo y fidelidad al presidente Donald Trump, luego de sus polémicos tweets, el cantante perdió más de 9 millones de seguidores en la red social.

De acuerdo con Publimetro, Kanye comenzó diciendo: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede hacer que no lo quiera. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace. Eso nos hace individuales. Y tenemos derecho de un pensamiento independiente..."

A pesar de las respuestas en contra del cantante, el presidente Donald Trump respondió: "Gracias Kanye, muy cool"

ASÍ FUE LA VISITA DE DEADPOOL A LA CDMX

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Kanye publicó una fotografía en la que deja ver su apoyo al presidente de Estados Unidos, pues se le puede ver utilizando una gorra con el lema de la campaña del republicano: "Make America Great Again" .

Además, presumió que su gorra fue firmada por el mismo Donald Trump. Por lo que fue presa de cientos de ataques en redes sociales.

"Usas una gorra de alguien que literalmente es racista", escribió un usuario.

Apoyar al presidente de su país llevo a West perder casi 9 millones de seguidores en Twitter y miles de ofensas por parte de otro tanto de seguidores, por lo que Kim Kardashian no tardo en defender a su marido.

"Ahora, cuando él habló sobre Trump... Mucha gente (incluida yo) tiene diferentes sentimientos y opiniones sobre esto. Pero esa es su opinión. Creo que la gente es capaz de tener sus propias opiniones, incluso si son tan diferentes a las mías. Él nunca dijo que está de acuerdo con sus políticas...", escribió Kim.

To the media trying to demonize my husband let me just say this... your commentary on Kanye being erratic & his tweets being disturbing is actually scary. So quick to label him as having mental health issues for just being himself when he has always been expressive is not fair