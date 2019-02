Llegó "virgen" al matrimonio, Justin Bieber confiesa que no tuvo sexo hasta que se casó con Hailey Baldwin

REDACCIÓN 07/02/2019 09:08 p.m.

Lo que se ve no se pregunta pero no esta de más confirmarlo y así lo hicieron Justin Bieber y Hailey Baldwin para la revista Vogue, la pareja si se casó en secreto.

De acuerdo con E-consulta, Bieber y Baldwin revelaron algunos detalles de su relación amorosa, como el hecho de que esperaron a estar casados para tener relaciones sexuales.

"Cuando la vi en junio pasado, había olvidado cuánto la amaba y lo mucho que la extrañaba y el impacto positivo que había tenido en mi vida. Estaba como ´recorcholis, esto es lo que había estado buscando", contó Justin.

La feliz pareja relató a la publicación que se casaron en septiembre pasado, a tan solo 12 semanas de haber reanudado su amorío y que no tuvieron encuentros íntimos hasta convertirse en marido y mujer, pues Justin aseguró que llevaba un año de celibato debido a sus creencias religiosas.

"Tenía un legítimo problema con el sexo. Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como ´estoy tratando de protegerte del dolor y la pena´. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima", confesó el intérprete de "Sorry".

"Las mujeres hacen eso, los hombres hacen eso. Quiero consagrarme a Dios en esa forma porque realmente creo que es mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por un buen comportamiento", explicó.

Bieber reconoció abiertamente que le cuesta confiar en las personas. "Hasta me cuesta confiar en Hailey, hemos estado trabajando en eso", admitió el músico. Este tema ha sido uno de los principales problemas de los recién casados, quienes habían mantenido un breve romance hace tres años, que no terminó bien.

"Pasaron cosas negativas que todavía tenemos que hablar y resolver. No fue algo que se desvaneció, fue algo más dramático, como una excomunión", afirmó Baldwin, -de los hechos ocurridos en su primer intento amoroso-. "Hubo una época en la que si yo entraba a un lugar, entonces él se iba".

Dieron a conocer también que tienen personalidades opuestas, mientras Bieber es sentimental, Baldwin suele manejarse con la razón y le cuesta expresar sus sentimientos.

"Emocionalmente yo soy el más inestable de los dos. Me cuesta encontrar paz", manifestó el artista. "Es como que todo me importa demasiado y quiero que las cosas salgan bien y que la gente me quiera. Hailey es una persona muy racional y estructurada, que es algo que yo necesito. Siempre he querido tener seguridad". Por su estilo de vida, el cantante manifestó que necesita tener estabilidad en su relación. "Necesito tener al menos una cosa segura y eso es mi baby boo" (su apodo para Hailey).

"Cuando la vi en junio, me había olvidado de todo lo que la quería y cuánto la extrañé y el impacto favorable que ha tenido en mi vida", rememoró el intérprete, "Pensé, 'Mi Dios, esto es lo que he estado buscando'".

Los famosos intentan descifrar cómo llevar adelante su matrimonio siendo tan jóvenes. Justin considera que Hailey actúa como si fuera mucho mayor, pero para él todavía pueden "seguir disfrutando de su adolescencia".

"Estoy luchando por hacer las cosas bien, quiero construir una relación sana. Quiero que la gente sepa eso. Nuestros deseos son genuinos. Pero somos dos personas jóvenes y vamos aprendiendo sobre el camino. No les voy a mentir diciendo que todo esto es una fantasía mágica. Siempre va a ser difícil", sentenció la maniquí.

Ella entiende que aunque no todos los días son perfectos el matrimonio es algo hermoso y casarse a tan temprana edad es una decisión que tomó cautelosamente.

"Lo amo muchísimo. Desde hace mucho tiempo que lo amo", dijo la influencer. "Estamos comprometidos a crecer juntos y apoyarnos en nuestros cambios. Así lo veo yo. Al final del día, él también es mi mejor amigo. Jamás me canso de estar a su lado".

