CASO EDWARD OAXACA

"No queremos venganza, sólo justicia": mamá de Edward

Este domingo cientos de médicos salieron a las calles como apoyo del doctor Luis Alberto Pérez, detenido en Oaxaca acusado de negligencia médica

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 08/04/2018 06:34 p.m.

Edward con su padre en el hospital donde perdió la vida (Foto tomada de la web)

OAXACA, Oaxaca.- No hay un sólo día, desde aquel 26 de noviembre, que Daniela Trujillo se arrepiente de haber llevado a su hijo a divertirse. "Ese día se me acabó la vida, estoy muerta en vida".

A la joven de 27 años de edad, se le quiebra la voz, pero se contiene y asegura que no hay motivos de venganza cuando piden castigo para el doctor Luis Alberto Pérez Méndez, simplemente quieren justicia por la acción de negligencia médica en la presuntamente incurrió junto con la anestesióloga Gabriela Cruz y un enfermero, cuando atendieron al pequeño.

Recuerda que ese día (26 de noviembre) llevó a divertirse a su pequeño, pero los accidentes pasan y de pronto todo cambio, Edward cayó y sufrió una fractura de codo izquierdo. La preocupación invadió a sus padres y acudieron de inmediato al hospital Civil, pero como todo el tiempo está saturado, la atención se retrasaba, entonces optaron por llevarlo a la clínica particular Del Valle.

Ahí, recuerda, los atendió el médico Luis Alberto, quien desde el inicio se portó prepotente y exigía que se tomará la decisión rápida si se iba operar o no. "Sabía que mi hijo no estaba en ayuno y aun así insistió en la operación".

Daniela está segura que se actuó con dolo, pues cuestiona ¿por qué el médico los hizo esperar seis horas para dar informe de situación del pequeño?: "¿Por qué esperó tanto, en ese tiempo se hubiera podido llevar a una clínica con terapia intensiva?, a lo mejor se hubiera salvado".

"No hay un momento en que no me ponga a pensar por qué a nosotros", repite Daniela.

Menciona que después en los peritajes que se le practicaron a su hijo están las pruebas que sí hubo negligencia, y eso es lo que buscan que se castigue.

Este lunes se cumple ocho días de la detención del médico y de la polémica que ha despertado el caso, por eso pide a la comunidad médica no interferir en el proceso de justicia para su pequeño.

Dice que no están en contra de todos los médicos, que ellos no criminalizan su labor, como lo han manifestado médicos en marchas por todo el país con el movimiento #YoSoyMédico17, pero quieren que los responsables de la muerte de Edward sean castigados.

"Quiero que se pongan en mi lugar, el dolor que siento, no vivo en paz, quiero justicia".

El 28 de abril, Edward Luna cumpliría 4 años, pero en lugar de preparar una fiesta de cumpleaños, sus padres la pasarán en el panteón recordando los momentos en que estuvo a su lado.

