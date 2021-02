¡Justicia para Canela! La perrita fue abusada sexualmente por 8 hombres

Colectivos de protección y defensa de animales exigen que el dueño de Canela y los 7 hombres más que abusaron de la perrita, paguen por sus actos con cárcel.

Canela, llamada así por su color de pelaje y sus ojos miel fue rescatada por los activistas, de la mano de sus antiguos dueños en la colonia centro de Chetumal, en Quintana Roo.

Después del rescate, el grupo de defensores de derechos a animales comenzó una petición en la plataforma Change.org para que la Fiscalía investigue a las 8 personas por maltrato animal.

“La perrita ha sido violada varias veces por el dueño y amigos (...) no es justo ser tan indiferente y permitir que, entre muchas cosas, suceda esto. Las autoridades no hacen nada incluso después de presenciarlo y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, cita la petición.

También, los activistas solicitan apoyo para el compañero de Canela, Palomo, quien también sufrí maltrato y padece de un tumor que debe ser operado.

El artículo 34 de la Ley de Protección y Bienestar animal del estado establece que los actos de perversión sexual o conductas anormales efectuados por un ser humano a un animal, se considera “acto de crueldad y maltrato que debe ser sancionado”.

