NASA hipnotiza a seguidores de redes con impresionante foto de las nubes de Júpiter

Mediante redes sociales la NASA difundió unas fotografía tomada cerca de las coloridas nubes jovianas de Júpiter que causo impacto y reacciones diversas.

De acuerdo a Tiempo, la sonda espacial Juno fue quien capto esta sorprendente instantánea.

New #JunoCam raw images from my latest #Jupiter flyby are available now.

La agencia aeroespacial estadounidense invitó a sus usuarios en Twitter a quedar "hipnotizados" por las nubes arremolinadas del cinturón ecuatorial norte.

La imagen fue tomada el 29 de octubre durante el decimosexto sobrevuelo de la sonda y en ella se pueden ver las nubes desde una distancia de 3.400 kilómetros de Júpiter.

Colorful swirling clouds in Jupiter's North Equatorial Belt practically fill this image captured by @NASAJuno from 2,100 miles above the gas giant planet´s cloud tops.

"Esta es la imagen más cercana captada de las nubes jovianas durante este reciente sobrevuelo del gigante gaseoso", escribió la NASA. "La sonda estaba tan cerca a Júpiter como San Francisco de Chicago, lo que es bastante cerca cuando se vuela sobre un planeta que es 11 veces más ancho que la Tierra", concluyó.

Our @NASAJuno spacecraft is dolphin watching in the cosmos! ?? When performing its 16th close flyby of Jupiter, the spacecraft captured images of what looks like a dolphin moving through changing cloud formations.