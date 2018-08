Televisa despidió a dos emblemáticos productores y así reaccionaron los actores

REDACCIÓN 30/08/2018 01:42 p.m.

La crisis sigue haciendo estragos en Televisa, la empresa anunció el despido de dos emblemáticos productores que durante años le dieron grandes éxitos como: Tenías que ser tú (2018), Corazón que miente (2016), La sombra del pasado (2014/15), La mujer del Vendaval (2012/13), Ni contigo ni sin ti (2011), Juro que te amo (2008/09), Yo amo a Juan Querendón (2007), Piel de otoño (2004), De pocas, pocas pulgas (2003), María Belén (2001), El niño que vino del mar (1999), Una luz en el camino (1997/98), Luz Clarita (1996) entre otras.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Televisa despidió a la productora Mapat López Zatarain y al co-productor Marco Vinicio, así lo dieron a conocer a través de sus cuentas deTwitter los actores Ariadne Díaz y Gerardo Munguía, quienes lamentaron la determinación de la televisora, misma que hasta al momento no ha emitido ningún comunicado al respecto.

"No tengo palabras para agradecer a Mapat y Marco Vinicio por darme la oportunidad de hacer dos proyectos a su lado, el regalo de conocerlos como productores y quedarmelos en el corazón como amigos, como complices. Esta empresa sin duda no será la misma sin ustedes.", escribió Díaz en un tuit, mientras que por su parte su compañero Munguía cuestionó a través de la misma red la actitud de la empresa ante quien "ha sido creadora de un éxito tras otro durante décadas".

"No es posible. Que le pasa a @Televisa. @MapatOficial ha sido creadora de un éxito tras otro durante décadas. Incontables diría yo.

Gracias MAPAT por haber permitido que formáramos parte de muchas de tus grandes Producciones", comentó Munguía.

