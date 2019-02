"Juliantina" VS Caché, las parejas lésbicas que generan debate en redes sociales

REDACCIÓN 13/02/2019 07:13 p.m.

En la televisión mexicana nació un romance que sigue provocando una oleada de comentarios y euforia en redes sociales que llaman "Juliantina".

De acuerdo a Publimetro, Julieta y Valentina son los nombres de los personajes interpretados por las actrices Bárbara López y Macarena Achaga, en la telenovela "Amar a muerte".

Durante la historia creció el amor entre las dos jóvenes, pero también la lucha social por los obstáculos familiares y escolares, a los que se han enfrentado. La pareja está dando tanto de qué hablar, que tiene un fandom internacional, incluso existen cuentas dedicadas a su romance en Twitter e Instagram.

Al igual que ocurre con "Juliantina", que suele colocarse en lo alto de las tendencias en Twitter, "Aristemo" es otra de las parejas preferidas de los televidentes en México.

"Estoy contenta de que la telenovela sea un boom. La ver­dad me siento muy contenta y afortunada, sobre todo porque he platicado mucho que es cuestión de suerte, porque por mucho que sepamos qué tipo de personaje vamos a interpretar, muchas veces no sabemos hacia dónde está dirigida la historia o en qué va a terminar.

"Tuvimos la fortuna Maca y yo de darle vida a una historia tan importante que es de amor gay, es un gran honor ayudar a tantas chavas con esta historia, a que se sientan identificadas y aliviadas", compartió Bárbara López en entrevista con Publimetro.

Muchos rumores circulan por las redes sobre un spinoff de "Juliantina" o una segunda temporada de "Amar a muerte", y la actriz mexicana respondió: "No creo que vaya a existir un proyecto aparte. Las escenas que hemos grabado son las que hay, a lo mejor habían pensado cortar algunas, pero tal vez las dejen, pero por el momento... así se queda todo. No hay censura, porque están completas en las redes y en la página oficial de Amar a muerte. Estaré grabando hasta el 3 de marzo".

"Creo que ese es el tema, que mucha gente no quiere que salga en televisión, porque creen que sus hijos se van a confundir, y no es verdad. Nadie te va a obligar a cambiar los gustos".

Contenidos incluyentes

La actriz habló sobre la importancia de mostrar a las parejas gay en la pantalla.

"Todavía no se ha aceptado del todo que las personas muestren una orientación que no sea la heterosexual. Al final el tema es muy simple, todo mundo tiene derecho a amar y a ser feliz libremente".

Y añadió: "Es importante apoyar a personas que han sufrido por la represión en la escuela o en la familia. Hay muchas personas que han llegado al suicidio por este tema, es importante cuidar los corazones de todas las personas, abrir este tema y hablarlo".

Críticas y memes Bárbara López afirmó que ha recibido pocos comentarios negativos en las redes sociales.

"Hay de repente algunos comentarios agresivos, pero te puedo decir que la mayoría han sido positivos y a favor. Creo que para que lleguen esos comentarios negativos, la gente tiene que pensárselo muchísimo, porque estamos hablando de un tema polémico. Todo el mundo tiene derecho a amar, sea cual sea la orientación sexual. En el momento en que aparezcan comentarios negativos, pues hay un gran filtro de personas que no van a permitir que ese mensaje llegue, y que van a defender ese derecho de amar.

"Creo que no me he sentido atacada en ningún momento, sino que he recibido muchos mensajes de amor. Hoy los menes están a la orden del día, lo importante es no tomárselos de manera personal, sólo hay que reírse".

