Julián Gil dedica desgarradora carta a su hijo Matías

En la carta Julián Gil aseguró que a pesar de que le han ganado la batalla, lo más importante es la felicidad de su hijo

REDACCIÓN 25/04/2018 02:43 p.m.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente para Julián Gil y Marjorie de Sousa. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Tras la autorización de un Juez en la CDMX para que Julián Gil conviviera con su hijo Matías el pasado sábado, y no poder cumplir con la misma, el actor compartió en su cuenta de Twitter una carta dedicada a su hijo.

En la carta, el protagonista de "Por amar sin ley" reconoció que a pesar de que Matías aún es muy pequeño y no tiene la capacidad de entender, llegará el momento en que podrá sacar sus propias conclusiones.

Te amo Matías, y te amo desde el día que me enteré que venías al mundo, escribió Gil

El actor, que desde hace meses mantiene una lucha legal con Marjorie de Sousa, madre de Matías, lamentó que por ahora no pueda estar junto a su hijo.

"Hoy con mucho dolor y empujado por como lamentablemente se han dado las cosas, he decidido que sea el tiempo quien nos dé la oportunidad de estar juntos.... de poder ser ty padre, algo que hasta el día de hoy injustificadamente se nos ha negado".

Somos Monos y que ? Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 18 Abr, 2018 a las 9:35 PDT

Gil aseguró que a pesar de las versiones verdaderas y falsas, lo único cierto es que ha luchado incansablemente por el pequeño.

"Mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a sus hermanos Nicolle, Juliancito y toda nuestra familia".

Carta a mi hijo ?? pic.twitter.com/vcj1CNS7LO — julian GIL (@juliangil) 24 de abril de 2018

Julián aseguró que a pesar de que le han ganado la batalla, lo más importante es la felicidad de su hijo.

LANZAN PETICIÓN PARA QUE MALUMA NO SE PRESENTE EN ESPAÑA

El sábado pasado Marjorie de Sousa acudió al centro de visitas que el juez les indicó en la CDMX sin embargo, el actor no llegó por asuntos laborales.

Le responden

Aunque en su carta Julián no especificó qué parte del proceso "perdió" la batalla que sostiene con su ex pareja, la abogada de la actriz reafirmó que él no ha ganado.

Asimismo detalló que si el actor no ha visto a su hijo es porque no ingresa a tiempo los documentos que debe.

No pide los permisos a tiempo, por lo cual los acuerdos salen después de la fecha que solicita, como fue el sábado pasado. La pensión la fijó el juez desde un principio y la custodia la sigue teniendo la señora Marjorie

La predicción de Mhoni Vidente para Julián Gil y Marjorie de Sousa

La astróloga cubana, Mhoni Vidente indicó que el futuro de Julián Gil y Marjorie de Sousa pinta mejor que el presente.

Durante su participación en el matutino "Hoy" en la sección "La Ruleta esotérica", en sus visiones Mhoni ve que para finales del mes de mayo, o durante el mes de junio este par vivirá por fin un posible arreglo o reconciliación.

Mhoni dijo que posiblemente cuando ellos estuvieron juntos la actriz venezolana le descubrió alguna "infidelidad" a Julián Gil y por esta razón Marjorie de Sousa se "está desquitando".

Creo que algo pasó cuando estaban juntos; Marjorie le descubrió alguna de infidelidad a Julián, y de ahí se está desquitando, dijo Mhoni

"Para finales de mayo o ya para junio ellos dos se arreglan, y cada quien va a estar viendo a su hijo", aseguró la vidente.

Con información de La Opinión.

