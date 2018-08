Julián Figueroa confirma distanciamiento con José Manuel, quien no lo considera su hermano

Agencia México 15/08/2018 04:26 p.m.

Luego de varios rumores que especulaban que Julián y José Manuel Figueroa se encontraban distanciados, el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia ha confirmado esa situación e incluso aseguró que por ahora no desea que la situación cambie.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar a José Manuel y aclarar sus diferencias, Julián dijo: "de mi parte puede que él no me considere un hermano a mí, pues ya no se me antoja tener un acercamiento con él, es mejor así, antes era muy diferente, pero bueno, la gente cambia con los años".

Asimismo, el joven cantante manifestó sentirse molesto con José Manuel por decir que su padre no logró unirlos como hijos. "Mi papá lo que más quería era que sus hijos estuvieran unidos, y cada quien tiene su punto de vista, yo respeto el suyo, yo le deseo lo mejor a José Manuel, lo quiero mucho y ojalá le vaya muy bien. Él puede considerarnos hermanastros si quiere, cada quien tiene su derecho ¿no?, pero lo que si no se vale decir es que mi papá no lo logró, porque mi papá si algo se preocupó fue estarnos juntando todo el tiempo, tengo una relación muy unida con ellas (mis hermanas), y gracias a mi papá".

Afirmando que está dolido por esta situación, Julián subrayó: "cuando alguien te quiere se nota, cuando alguien no te quiere, se nota más, entonces yo a él lo quiero, yo he tratado de acercarme a él muchísimas veces, la verdad no se puede".

Julián contó que fue hace dos meses cuando se reunió por última vez que con José Manuel y aunque estuvieron platicando tranquilos, su molestia con él fue después, luego de ver que en una entrevista los llamó a todos hermanastros. No obstante, no descartó hacer una colaboración musical con él.

nl

