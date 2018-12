Diario neoyorkino lanza bochornoso titular hablando de los "agujeros" de Julia Roberts

REDACCIÓN 12/12/2018 02:18 p.m.

La actriz Julia Roberts fue víctima del descuido de un periódico en EU y su noticia de portada dio la vuelta por todo el mundo.

De acuerdo a Publimetro, un diario local de Nueva York el sábado pasado circuló su edición impresa con una nota con un gran error ortográfico.

Pero la falta de cuidado en la edición del titular del artículo creó un bochornoso problema, la cabeza del artículo en el diario Jamestown Post-Journal decía en inglés: "Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age".

La frase se puede traducir al español como "Julia Roberts considera que la vida y sus agujeros mejoran con la edad".

!OOPS! ????Escribieron con H una palabra que debía ser escrita con R y el titular del periódico The Post-Journal es ahora la comidilla del día. But the original AP story had a slightly different headline: "Julia Roberts finds life (and her roles) get better with age." pic.twitter.com/zhiF7xs3MX — Galo Arellano (@Galoecuador) 11 de diciembre de 2018

El descuido de los editores al escribir "holes" en lugar de "roles", es decir "agujeros" en lugar de "papeles" llamó la atención de muchos.

El diario publicó el lunes en un pequeño recuadro la corrección: "Debía leerse 'Julia Roberts Finds Life And Her Roles Get Better With Age'".

Pero esa "h" en lugar de la "r" ya había sido vista por muchos lectores del Jamestown Post-Journaly y el titular erróneo fue compartido en muchos mensajes en Twitter y Facebook.

El diario neoyorkino usó una entrevista a Julia Roberts publicada por la agencia de noticias Associated Press que tenía un titular correctamente escrito.

This is why she's a movie star. My holes have only gotten worse with age.????? pic.twitter.com/h3jiuEqF6P — Busy Philipps (@BusyPhilipps) 10 de diciembre de 2018

Pese a todo, muchos siguen bromeando con el asunto, como la actriz Busy Philipps (Dawson Crece), que tuiteó: "Por eso ella es una estrella de cine. Mis agujeros sólo han empeorado con la edad".

